【趣史】「妖」是何物？　淺談經典古籍的形象轉變

過去，當古人有感國家衰敗便義憤填膺的說：「國之將亡，必有妖孽」。如今，人們偶遇不快人事務，也會脱口形容這般「妖孽」。究竟，「妖」是何方神聖？每每讓人不爽快，用之形容。

每個人對「妖」很多不同意像，可能是動物，也可能是一般人的樣貌。（妖怪台灣／張季雅繪圖）

提到「妖」，浮上腦海的是恐怖的形象，尖尖的獠牙，血絲的眼睛，會捉走不聽話的小朋友，會拐走上山的人，聽說還會附身和吃人。

但事實上，「妖」的原字為「夭」，意旨手搖舞蹈之狀，後因跳舞之人多為女性，在「夭」字旁添上「女」而成為「妖」。更因為舞女美艷，易讓文人雅士沉溺，使人目迷心竅，理智錯亂，故「妖」字除表示美艷外，亦用來形容危險的怪物，並延伸至今。

從古至今，「妖」通常化身為女性，且國色天香，令人如痴如醉。（《畫皮II》劇照）

事出反常，必有妖

亦因此，「妖」的演變，或可說明古人在撰寫形容「妖」的時候，多以女性作為想像藍本，並帶有「特別寓意」。像是唐朝小說家－沈既濟與其著作《任氏傳》，裡頭描述一名在長安城中的貌美狐仙「任氏」與士人鄭六相戀，不料鄭六好友兼親戚韋崟也看上任氏，一日韋崟趁鄭六外出，強逼任氏，卻為任氏所堅拒，韋崟在慚愧之下罷手，往後便不斷資助鄭六與任氏，助鄭六仕途，任氏也為韋崟介紹其他貌美女子作為報答。

看似很正面的情節，不料結尾筆鋒一轉，讓鄭六在離京赴任的路上帶著任氏，但任氏一出城就被獵犬盯上，現出狐的原形並慘遭咬死。這種轉折除了有唐代傳奇的「悲劇」特色，更帶有「人妖殊途」的警示，短時間相處的情緣尚有之，若想長相廝守是不可能的，且受懲罰的必須是妖怪，讓人類回歸正道。

2017年，陳凱歌執導的作品《妖貓傳》，描述中唐時期，在長安發生的妖貓神秘案件。圖為內地影星張雨綺。（《妖貓傳》劇照）

同時間，也可看見中國著名古典故事之一《白蛇傳》。在清代以前，無論是《白蛇記》、《白蛇傳》、《西湖三塔記》、《警世通言》等任何一種故事版本，總是充分展現「白蛇惑人」與「雷峰塔鎮壓」的情節，而法海始終是「好人」、「高僧」，白蛇（與青蛇）則是自作自受，活該受鎮壓的妖物。這其中的寓意，不乏是「人定勝妖」、「邪不勝正」等想法。

妖怪變得有情有義

但在清代接下來的各種改編版中，白娘子與許宣的愛情成分越來越重，白娘子越來越被賦予「為愛情（有的版本是恩情或緣分）而敢於衝撞人妖之別」的形象；而身為愛情阻礙者與妖怪鎮壓者的法海，則越來越被描述為保守、僵化，有時甚至是為一己私怨來拆散兩人的反派形象。

這些形象的轉變，源自於白娘子身為妖怪，不畏禮法道統，敢於挑戰官府甚至天條權威的立體形象，越來越受到大眾庶民的喜愛；而法海身為道統的維護者與禮法的說教者，甚至在《白娘子永鎮雷峰塔》結局中作詩勸世人棄色向善的形象，則越來越不討喜。

《白蛇傳》的故事歷久不衰，現在又傳出電視台準備重拍這精典「人妖」傳奇，由內地女星孫驍驍主演。（《白蛇傳》劇照）

受到讀者喜愛的角色白娘子，在戲曲、小說、故事中不斷被加戲，為她追求許宣的動機增添合理性（愛情或恩情等），而反抗佛法（「水漫金山」）則是情有可原；而法海則從一名悲天憫人的高僧，被強加上與白娘子有私怨（前世因果之類）因此處處針對的心胸狹隘之人的形象。

就連「白蛇被鎮於雷峰塔」這一結局，也在各地流傳版本中也有不同解法：有說白娘子與許宣之子高中進士，為母親破解封印的；有說青蛇求得西王母之助直接破塔的；也有幾名主要角色受到神佛的指引而盡釋前嫌的。總之，白娘子、青蛇與許宣最後一定是大團圓結局，而法海則往往被排除在外，甚至有惡終的。

妖怪就是當下社會

而這等改變，在同樣是清代，且流傳海外四地的著名短篇小說《聊齋誌異》也能看見。《聊齋》不僅僅是流行於當下，而是被傳誦不絕的經典，甚至為後世眾多神怪創作開啟靈感之門，光是《聶小倩》一篇，就衍生出無數電影、電視劇，如《倩女幽魂》的各種系列作與改編作等。

圖右為台灣女星紀培慧曾飾演台版「聶小倩」裡的狐妖一角。（《沙西米》劇照）

這不僅僅是因為《聊齋》文字清麗、故事奇詭，更因在《聊齋》中徹底顛覆了中國傳統神怪小說中「人鬼殊途」、「人妖不兩立」的預設前提，自成一套善惡觀，卓爾成家。

在《聊齋》中，妖魔鬼怪並不總是與人類勢不兩立，卻也並不是什麼「友善的好鄰居」，而是往往各具性格、敢愛敢恨的存在，其行為往往取決於人類主角的態度：若是主角（如蒲鬆齡常投射的書生形象）心存善念，真誠以待，主角最終就會得償夙願；若是主角心存歹念、始亂終棄，也會有程度不一的懲罰在等著。

比方《聶小倩》一篇中，主角「書生」甯採臣不貪女色、錢財，獲得「女鬼」聶小倩的肯認，將妖魔要脅自己害人一事相告，並囑咐甯採臣尋求「劍俠」燕赤霞的幫助。甯採臣因為始終對一人一鬼以禮相待，順利得到燕赤霞幫助擺脱妖魔威脅，最後和聶小倩結成夫婦，甚至生育一子。

內地女星鍾楚曦所演的聶小倩，美麗之餘多了幾分冷酷及霸氣。（《神探蒲鬆齡》劇照）

這種「善惡有報」的情節看似老套，其實卻代表著把「鬼怪」的重要性提升到了與「人類」相當的地位，破除了在傳統中「人優於鬼」、「妖孽必誅之」的定見。且《聊齋》的鬼怪仍然承繼「非人」的特色，不拘於人間禮法的束縛甚至是生死種族的藩籬，率性而為的鬼怪們是《聊齋》中真正令人印象深刻的主角，往往比起一些在社會規制中奄奄一息的人類角色更加可親可愛。

人妖之別 在於人性

事實上，在清代的各種短篇神怪小說中，就已常常發出「人不如妖」之歎。如清初紀曉嵐的《閲微草堂筆記》，就錄有許多人類欲調戲妖狐反被作弄，大官或修行之人被妖狐指摘不務正業，偶然撞見妖狐教導子孫要知書達禮的情境等；又或是一些學問精深、心術正直的大家，家中雖宿有妖狐而相安無事，甚至互以書琴相通的故事。

這些都反映了自從先秦《山海經》以降，「妖」魔鬼怪之類在人類的視野中，從「反常的」、「害人的」、「無法共存的」存在，慢慢轉化為「帶有浪漫色彩的」、「能實現不可能願望的」存在，甚至是大眾對「人類」的理想狀態的投射體，不但丰姿綽約而飽讀詩書，還能路見不平，反抗權威。

內地電視劇《山海經之赤影傳說》以先秦名著《山海經》為故事藍本，講述了不同勢力間尋找天降玄女，召喚各異星宿神獸的故事。（《山海經之赤影傳說》劇照）

現在，隨著時代的推進，為了促進社會的繁榮，給予大眾的規約也越來越多，從古代的禮法到現代的法律，但人們總是有追求掙脱束縛的衝動。而在書本上的非人妖怪，正好活在一個能夠追求自由的空間，使閲聽者身為人類，卻能夠處在一個安全的心理環境中進行揣想——妖鬼的人性化。

總之，現在看來，「妖」也只不過是人類自己的需求，以及情感的投射想像。