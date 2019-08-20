【趣史】雨傘不只「撐香港」　撐出中國文化的一片天

日常生活中，「傘」已經是必備品，尤其以近期香港社會來說，「傘」不僅用來遮風擋雨，還可閃避異物橫飛，甚至自衛。 但曾否想過，手上握著這把傘其實大有來頭，不止作為工具，還有著儀式性用途，在古代更具個人地位象徵意義。

在秦始皇陵發掘出的銅車馬，其青銅大傘除了遮陽避雨，還可防禦戰場上的飛石流矢，必要時還能迅速拆卸成大盾，傘柄則充當長槍。(截取網絡)

據了解，中國最早有「傘」的紀錄，是在西安秦始皇陵西側發現。這把「青銅大傘」被安置在一輛彩繪銅馬車上，礙於當時考古技術，這把青銅大傘的彩繪在出土後因氧化而掉落，但從復原圖仍然可以看出丰采，也足以一窺中國古代工藝的發達。

不過，你我都知曉，工藝需要時間發展，非一蹴可及。其實早在西元前六世紀周朝的洛陽考古遺跡上，就曾發掘出可用於傘上的青銅鑄具，只不過現今找不到傘的「本體」，因此還不能瞎說中國的傘早在西元前六百年就出現了。

但有意思的是，當時的傘，其實並非作為「擋雨」工具，也不是戰車的標準配備，而是指揮大將座駕的行頭，具有象徵意義。比方，根據西元前四世紀的中國古籍《周禮》，就詳細記載了國王、王后等的座駕使用的「蓋」，即車用大傘的等級，加上挖掘出土的傘，為青銅材質，更加證實「傘」在古時候已成為身份、階級的象徵。

傘的儀式感傳入民間

到了宋代，由於中國自古以赤（紅）、黃（象徵帝王）為吉色，青色則因稀有而貴。因此，宋代以後往往規定紅、黃為帝王用傘顔色，大官可用青傘等，傘的用色規範引發的尊貴觀念由此而來。

時間來到明代，整體中國經濟鼎盛，民間用傘才真正普及傳遍。甚者，有工匠開始製作油紙傘，還為了不犯忌也不用三色傘，而發展出素面題字、作畫等方式來裝點傘。

另外，屬於民間的「傘」文化也在此萌芽。像是女孩嫁人出閨房前有「出傘」的習俗，無非討個平安喜氣、開枝散葉。只不過古時紅色為帝王貴色，但如今無有犯忌的考量，出嫁新娘大多使用紅傘，象徵尊貴和圖個吉祥。此外，還有像是亡者出殯或「撿骨」時，也會撐黑傘，避免亡者靈魂受到陽光曝曬，導致魂魄飛散。

地位象徵

雖然傘是如此萬用，但正因為其中有著千絲萬縷的歷史和儀式的關係，往往在出乎預料的地方挑動到敏感的神經。此前河南汝州市委書記李全勝，被拍下出外視察時有隨從兩人為其打傘，造成內地網上一片嘩然，被批評是「階級復闢」。2014年3月，李全勝被免去書記職務，調任他處，直到2018年又因貪腐遭到調查。

「傘」對華人而言不僅是遮陽避雨的工具，還是別具意義的象徵。中國古代官員的傘越大，官職便越大，除此之外，如何打傘？誰來打傘？也成為一門學問。時至今日，在東方對於高官出訪時仍然有「隨從打傘」的刻板印象，無怪當年時任總理温家寶在抗洪出巡時自己撐傘所帶來的震撼。

皇帝出巡有黃羅蓋傘彰顯權威，官員離任亦有萬民傘顯示仁。從結婚到出殯，從統治者到平民百姓，「傘」不僅作為「撐香港」用途，其實在華人文化中還有許多特別的意義與有存在感。