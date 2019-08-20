【多圖】中國首隻複製貓將滿月　取名「大蒜」引發網民吐槽？

中國首隻複製貓（內地稱：克隆貓）「大蒜」21日（明日）將在北京滿月。「大蒜」是一隻經代孕貓自然分娩的英國短毛貓，與被複製的貓同名，目前健康狀況良好。 然而在微博上，「大蒜」的名字卻引來網民「吐槽」，認為「大蒜」的嗆辣和濃烈氣味不符合牠的温順氣質，不過更多網民還是被牠的外表俘獲，紛紛表示「太可愛了吧」「好想抱一下」「我想摸它的爪爪」。

複製貓「大蒜」長相可愛，引發網民熱議。（網上圖片）

+ 13 + 12 + 11

微博網民對「大蒜」的長相讚譽有加：

－啊她太好看了，好可愛啊小garlic

－好可愛啊啊啊啊啊啊！想收養！

－好可愛好萌啊啊啊，老夫的少女心給你給你都給你

不過，關於牠的名字，網民卻紛紛吐槽：

－大蒜你好 你名字味道太重了 隔着屏幕我都能聞見

－明明是這麼高端的貓，叫了這麼接地氣的名兒

－這麼好看的貓這麼有味道的名字

－都是一瓣一瓣的為啥不能叫山竹，要叫大蒜

據報道，此次研究中被複製的貓目前已經死亡。一名中國農業大學動物醫學院教授指出，複製貓較困難、操作繁瑣，「此次研究標誌中國在克隆領域邁進一大步」。

而據早前報道，在複製動物領域，中國2018年研究的「失眠」複製病猴曾受到熱烈關注，還被列為中國科學十大進展，但就引發不少關於科研和動物權益孰輕孰重的爭論。