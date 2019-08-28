【暗裡著迷】半人「扮」神　澳門女情陷台灣「廟會文化」

近期，有位澳門女孩上了台媒報道。據了解，這位澳門女孩，她來台灣念書之前，從未曾接觸過台灣的廟會文化，更別說台灣廟會常出現的「民俗」等祭典活動。
她還表示，第一次看到台灣的「八家將」和「官將首」，就被那妝容以及儀式進行的氣勢所吸引。如果可以的話，她想將這項傳統文化帶回澳門，給當地鄉親看一看。
澳門女孩吳昭瑩迷上台灣陣頭文化。(聯合報)
說到「廟會」，不免想到西貢廟會、大角咀廟會、賀大皇爺誕美食廟會等等，不僅可吃盡香港特色小食，亦可到戲棚觀賞免費粵劇，享受這猶如日本祭典般的「港式廟會」。
不過，談到這類的傳統文化慶典，必得提及鄰近的台灣。
在台灣的廟會，除了吃吃喝喝，還可觀賞傳統民間祭祀的活動，像是台灣廟會時常看見的「八家將」，就屬民俗「陣頭」當中的「武陣」，其人員各個手持法器雨扇、頭戴方帽金冠，身著襟衣輕甲的古時裝扮，配上塗抹臉頰的高彩圖騰，除了添增許多鎮攝威嚴之外，更突顯那種半人半神、亦人亦神的詭譎玄幻。
一般來說，台灣「陣頭」分為文陣和武陣，常見陣頭有：車鼓、桃花過渡、牛犁、布馬、踩腳蹻、大鼓陣、病囝歌、十八摸、宋江陣、什家將、八家將、舞龍、舞獅、官將首等。
也因此，不少慕名而來的外地人，爭相前往台灣廟會活動，就要一睹這傳統文化的丰采。
而近期，就有一位澳門女孩，名為吳昭瑩，此前到台灣念書後，因緣際會碰上了「廟會文化」，加入當地「女子八家將」團體。特別一提的，由於吳昭瑩自小習舞，入團未久即獲拔升為「女官將首」，其演出足跡遍布全台之外，更隨團將這類的民俗文化發揚海外。
吳昭瑩接受台媒採訪時表示，每一種文化都有其值得重視的價值，在台灣廟會與陣頭文化中，一樣有著傳統與民俗藝術的傳承與創新。由於自己累積的舞蹈基礎，面對「八家將」的走步與動作皆能克服，反倒是團員們慣以「台語」溝通，讓她吃足苦頭，正努力學習台語。
台灣「陣頭」文化相當有名，就連日本知名「NICONICO超會議（ニコニコ超会議）」就邀請台灣網紅Coser Ely（左）扮演將「官將首」。（Ely Cosplay 臉書專頁）
此外，「八家將」對於台灣社會來說，其本身就有濃厚、自主的「團體文化」。那麼，一位女孩隻身在外，如何熬過這不熟悉的環境？吳昭瑩回覆說，寒暑假的時候會特別想媽媽，尤其是在半夜，大哭一場是她宣洩情緒的方式，哭完繼續面對人生。所以最難克服的是思鄉，當然語言的隔閡，更是重要因素。
對於是否繼續待在台灣從事「八家將」，吳昭瑩坦言，未來不知道是否繼續，現在對在台灣學校學手工藝很感興趣，未來希望能將官將首文化結合手工藝成為文創產品，並將這個文化帶回澳門，讓更多的人了解並創造商機。
（聯合報）
台灣藝陣中的女家將
台灣廟宇的儀式，通常都會有「家將」。家將是司法類神明的專屬部將，負責保護主神，執行驅逐邪煞、緝拿惡鬼，基本成員為文差、武差、甘將軍、柳將軍、范將軍、謝將軍、文判及武判等八位神將，因此台灣民間習慣稱為「八家將」，但家將實際人數並不一定。
廟會時，家將操演的內容主要為執行捉拿、刑罰及拷問，常顯現瞠目怒視的樣子，再加上臉上塗著五顏六色圖案，手執各種法器，每次出現，總是帶來震撼的視覺效果。
由於家將是由人扮演神將，執行神將的任務，就是神的代表，因此擔任家將禁忌繁多。操演之前，家將必須需先化裝，就是所謂「開面」，開面之後就是神明的化身，不可以吃葷，也不能隨意交談、說笑，以免遭神譴；當操演陣勢排開，更要莊嚴肅穆，禁止嘻皮笑臉，尤其特別忌諱「閒雜人等」亂竄接近，更嚴禁婦女從中穿過。
早期台灣社會男女界線分明，男性的工作女性絕不能越雷池一步，家將是神明的代理人，有捉拿行為和刑罰舉動，屬於男性的角色，女性並無參與的權利和空間。且因為女性有生理期，往往被視為不潔、不淨的象徵，碰觸神明更被視為禁忌，因此不僅不能靠近家將，更遑論擔任家將。
但近年來，隨著台灣社會風氣的開放，這個禁忌陸續被打破，擔任家將不再是男性的專利，廟會開始出現女性擔綱家將成為藝陣主角，尤其是彰化縣和美鎮天聖宮，突破社會規範，成立全台第一個女子八家將團。
根據廟方表示，成立女子八將團主要原因是，媽祖指示，希望出巡時由女八家將護駕，廟方因此招募十位有興趣的女性，加以訓練。這些女家將走起八卦陣來有模有樣，雖然因為先天條件的限制，不若男性虎虎生風，步伐卻也剛柔有致，每回出陣身手俐落、力道十足，架式一點都不輸男性，備受各大廟會活動歡迎。
資料參考：
周明，〈神秘威武的街頭舞者─「八家將」淺釋〉
靜宜大學臺灣民俗文化研究室．臺灣民俗：〈臺灣的廟會文化〉