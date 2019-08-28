【暗裡著迷】半人「扮」神　澳門女情陷台灣「廟會文化」

近期，有位澳門女孩上了台媒報道。據了解，這位澳門女孩，她來台灣念書之前，從未曾接觸過台灣的廟會文化，更別說台灣廟會常出現的「民俗」等祭典活動。 她還表示，第一次看到台灣的「八家將」和「官將首」，就被那妝容以及儀式進行的氣勢所吸引。如果可以的話，她想將這項傳統文化帶回澳門，給當地鄉親看一看。

澳門女孩吳昭瑩迷上台灣陣頭文化。(聯合報)

說到「廟會」，不免想到西貢廟會、大角咀廟會、賀大皇爺誕美食廟會等等，不僅可吃盡香港特色小食，亦可到戲棚觀賞免費粵劇，享受這猶如日本祭典般的「港式廟會」。

不過，談到這類的傳統文化慶典，必得提及鄰近的台灣。

在台灣的廟會，除了吃吃喝喝，還可觀賞傳統民間祭祀的活動，像是台灣廟會時常看見的「八家將」，就屬民俗「陣頭」當中的「武陣」，其人員各個手持法器雨扇、頭戴方帽金冠，身著襟衣輕甲的古時裝扮，配上塗抹臉頰的高彩圖騰，除了添增許多鎮攝威嚴之外，更突顯那種半人半神、亦人亦神的詭譎玄幻。

一般來說，台灣「陣頭」分為文陣和武陣，常見陣頭有：車鼓、桃花過渡、牛犁、布馬、踩腳蹻、大鼓陣、病囝歌、十八摸、宋江陣、什家將、八家將、舞龍、舞獅、官將首等。 台灣民俗技藝

也因此，不少慕名而來的外地人，爭相前往台灣廟會活動，就要一睹這傳統文化的丰采。

而近期，就有一位澳門女孩，名為吳昭瑩，此前到台灣念書後，因緣際會碰上了「廟會文化」，加入當地「女子八家將」團體。特別一提的，由於吳昭瑩自小習舞，入團未久即獲拔升為「女官將首」，其演出足跡遍布全台之外，更隨團將這類的民俗文化發揚海外。

吳昭瑩接受台媒採訪時表示，每一種文化都有其值得重視的價值，在台灣廟會與陣頭文化中，一樣有著傳統與民俗藝術的傳承與創新。由於自己累積的舞蹈基礎，面對「八家將」的走步與動作皆能克服，反倒是團員們慣以「台語」溝通，讓她吃足苦頭，正努力學習台語。

台灣「陣頭」文化相當有名，就連日本知名「NICONICO超會議（ニコニコ超会議）」就邀請台灣網紅Coser Ely（左）扮演將「官將首」。（Ely Cosplay 臉書專頁）

此外，「八家將」對於台灣社會來說，其本身就有濃厚、自主的「團體文化」。那麼，一位女孩隻身在外，如何熬過這不熟悉的環境？吳昭瑩回覆說，寒暑假的時候會特別想媽媽，尤其是在半夜，大哭一場是她宣洩情緒的方式，哭完繼續面對人生。所以最難克服的是思鄉，當然語言的隔閡，更是重要因素。

對於是否繼續待在台灣從事「八家將」，吳昭瑩坦言，未來不知道是否繼續，現在對在台灣學校學手工藝很感興趣，未來希望能將官將首文化結合手工藝成為文創產品，並將這個文化帶回澳門，讓更多的人了解並創造商機。

（聯合報）

+ 11 + 10 + 9