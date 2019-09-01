地表最長的「滑梯」曝光！　揭秘圓山飯店蔣介石「逃命通道」

想要一探全世界最長的「密道溜滑梯」嗎？ 它就在台灣的圓山飯店內，而且早在46年前就完工了！只是，它一直都很神祕，從來不輕易對外開放。 不過好消息來了，台灣圓山飯店正式宣布，從今（2019）年9月1日起，會提供專人密道導覽服務，每天上下午六場次，全程1小時，票價100新台幣（約合25.05港幣），憑票根還可兑換景觀明信片。

蔣介石與蔣宋美齡的合影。（翻攝自《蔣中正先生年譜長編》）

時間拉回到1952年，當時圓山飯店由蔣夫人蔣宋美齡所創設，也是全台第一家五星級飯店，初始目的在於接待各國友邦元首、使節，不對外營業，也因此，曾被喻為蔣介石的「御膳房」。

但由於圓山飯店出入都是各國重要人士，每日冠蓋雲集，一旦發生突發緊急情況，後果不堪設想。

所以1973年，蔣介石和蔣宋美齡趁圓山飯店整修之際，悄悄地打造兩條地道，分別位於東、西側，一旦發生緊急事件，讓賓客可以迅速疏散，通往山下。基於安全考量，當初為防堵消息外漏，原始設計施工不超過六人，卻又要挑戰高難度的建築工法，艱鉅程度可想而知。

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特別的是，由於必須讓賓客迅速通往山下，還打造兩條東、西向的滑梯，方便疏散人潮。而這座滑梯蜿蜒迂迴，並設有52盞地燈，不但「隔音」還「防爆」，堪稱當代最頂尖的建築工法。

據了解，這兩條秘道通往兩個截然不同的方向。西側秘道由鋼筋水泥建成，全長180米，直通蔣介石和蔣宋美齡的故居「士林官邸」；而東側秘道全長178米，出口在台北北安公園（台灣國防部附近）。此外，這兩個秘道出口處，四面擋著四五公尺高的石板牆，從外面看起來，根本看不出是秘道的出口，因此多年來一直沒有被民眾發現。

不過，所幸的是，這兩條密道46年來，都沒機會用到。圓山飯店也特別提醒，由於太多民眾詢問是否可以試滑這道世界上最長的密道滑梯，答案是：「不行」，但千萬別失望，塵封數十年始終高度神祕的地道終於解密，香港民眾不妨來一趟台灣歷史文化之旅。

（綜合報道）