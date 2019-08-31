【多圖】大熊貓「團團」「圓圓」15歲生日　台北動物園辦派對慶祝

台北動物園的人氣王大熊貓「團團圓圓」，昨天（30日）慶祝15歲生日，園方特意為它們舉辦了派對，吸引了上百名粉絲前來捧場。

台北動物園特展館館長王怡敏說，兩隻大熊貓今年的生日蛋糕造型以遊樂場為設計概念。「圓圓」因為名字中有個「圓」字，往年通常都是以圓形蛋糕作為造型，今年也不例外。保育員將氣球結冰作為蛋糕的主要裝飾，主題是「球仔有成」，取了諧音希望她能夠「求」仔有成，再幫女兒「圓仔」成功添弟妹。

圓圓接近「蛋糕」。（中新社）

圓圓將它的「蛋糕」推倒在地。（中新社）

園方也為「團團」準備了蛋糕，造型以遊樂場內的旋轉木馬為藍本，主題是「馬到成功」，寓意它能夠「馬上有子」。

「團團」「圓圓」2008年12月從四川來到台北動物園安家，已進入第十一個年頭。據王怡敏介紹，「團團」「圓圓」目前身體狀況良好。雖然今年繁殖季暫告結束，「圓圓」未成功懷孕，但園方表示會繼續努力，期待明年春季能讓「圓圓」成功受孕。

團團的「蛋糕」，其方形基座上有一匹冰馬飛馳，被命名為「馬到成功」。 （中新社）

「團團」「圓圓」的女兒「圓仔」今年已滿6歲。王怡敏說，「圓仔」現在可以說是「待嫁姑娘」的狀態，希望為它尋覓一個「良伴」。