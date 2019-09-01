河南發掘出東周貴族墓葬群　有望破解「王子朝奔楚」千古之謎

史書曾記載「王子朝攜周典奔楚」一事，新華社報道指，考古人員日前在河南省南陽市發掘出一處東周時期的高等級貴族墓葬群，或為尋找遺失千年的那批周王室典籍提供了重要線索。

考古人員日前在南陽市發掘出一處東周時期的高等級貴族墓葬群，圖為無人機拍攝的墓地全景。（南陽市文物考古研究所）

「王子朝攜周典奔楚」是春秋晚期影響深遠的重大文化事件，據記載王子朝是周景王的庶長子，在爭奪周天子之位失利後，攜周王室之典籍和青銅禮器，南奔楚國。有專家認為，華夏典籍因此事件南播入楚，不僅促進了楚地文化繁榮，還促生了諸子百家爭鳴。

報道指，發掘完畢的29座陪葬墓位於南陽市臥龍區石橋鎮龍窩村夏莊小組，屬於墓葬群南側大墓的陪葬墓。考古隊領隊、南陽市文物考古研究所副所長喬保同表示，墓葬群時間大約在戰國早、中期，為「王子朝奔楚事件」以及南北文化交流等提供了重要的實物資料。

已發掘的29座墓被盜嚴重，但共出土銅器、陶器、玉石器300餘件。其中陶器大約200件；青銅器100餘件，除少量青銅禮器以外，全部為兵器。中國先秦史學會王子朝奔楚暨南陽先秦文化研究會會長白振國說：「出土青銅禮器規制很高，但器物非常薄，呈現出流亡政府的特徵。」

專家：墓葬或屬於跟隨王子朝的貴族

中國社會科學院學部委員、中國先秦史學會會長宋鎮豪考察發掘現場後表示，該墓葬群具有濃厚的周王室意味和明顯的氏族墓地特徵，很有可能是跟隨王子朝奔楚的貴族集團成員的墓葬群。

中國先秦史學會顧問蔡運章說：「這裏應是王子朝奔楚以後的貴族墓地。」他又表示，「『王子朝奔楚』帶來了周王室的典籍和工匠，對以周王室文化為代表的華夏核心文化南遷下行、分散傳播起到了積極的推動作用」。

（新華社）