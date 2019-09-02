甲午海戰「定遠艦」沉艦遺址在山東威海發現　已出水一批遺物

據新華社今天（2日）報道，「威海灣一號甲午沉艦遺址保護區域劃定論證會」當天在山東威海劉公島上舉行。經專家論證，歷經兩個月的水下考古調查，現已基本確認清代北洋海軍旗艦「定遠艦」的沉滅位置，並出水一批沉艦遺物。 報道指出這是2014年以來北洋甲午沉艦系列調查與研究工作的又一重大成果。在此前的水下考古中，已相繼發現「致遠艦」和「經遠艦」。

威海灣甲午沉艦遺址第一期調查項目出水的一塊「定遠艦」的艙蓋。（新華社）

資料顯示，定遠艦是清政府在1881年簽署合同、由德國伏爾鏗造船廠製造的一等鐵甲艦，排水量7355噸，最高航速14.5節，1885年入編北洋海軍後列為海軍旗艦，號稱「亞洲第一鉅艦」。 然而，1895年，北洋水師在甲午海戰中全軍覆沒，包括定遠艦在內的多艘軍艦沉於威海灣內。

這張定遠艦素描，刊載於1885年6月27日發行的《字林滬報》。現收藏於德國人彼得·塔姆的私人圖書館中。（參考消息網）

2019年7月至8月，為調查保護沉滅在威海灣內的北洋海軍戰艦遺址，經國家文物局批准，多家文物單位聯合組隊，調集國內30餘名水下考古專業人員及相關技術人員，共同開展了威海甲午沉艦遺址第一期調查工作。

國家文物局水下文化遺產保護中心研究員、威海灣甲午沉艦遺址第一期調查項目領隊周春水介紹，本次調查工作以2017年、2018年的水下考古物探、潛水實地探摸結果為基礎，採取抽沙揭露的方法了解殘存艦體的保存情況。

首先，考古隊利用多波束、淺地層剖面等海測儀器採集遺蹟數據，結合文獻材料，準確鎖定 「定遠艦」的埋藏位置。隨後，考古工作選擇在遺址上方進行抽沙作業，在深達1至3米的厚厚泥層下，發現並逐步揭露出一段艦體遺蹟、採集提取部分沉艦遺物。本次調查區域可確認為艦體炮台與彈藥艙附近位置，發現並提取出水文物150餘件，同類物品在此前的「致遠艦」、「經遠艦」遺址調查中也有發現。

2015年打撈出水的「致遠艦」舷窗。 （資料圖片）

甲午戰爭期間，清朝北洋水師及日本聯合艦隊於1894年9月17日在黃海海域交戰，北洋水師戰敗，損失經遠、致遠、定遠、超勇、揚威五艘戰艦。

2018年9月，考古團隊在遼寧大連莊河海域發現並且確認「經遠艦」。2013年，國家文物局水下文化遺產中心在丹東黃海海域發現「致遠艦」。