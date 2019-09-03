內地酒企瀘州老窖推出「白酒斷片雪糕」　網民：看到名字就醉了

近年來許多老字號品牌開始玩「跨界營銷」，希望以新產品吸引年輕人關注。 其中被譽為「濃香鼻祖，酒中泰斗」的內地酒企四川瀘州老窖，近日就夥拍一家食品公司推出了「白酒斷片雪糕」。消息一出，不少網民都留言稱，「看到名字就已經醉了」。

瀘州老窖的「白酒斷片雪糕」。（微博）

與貴州茅台酒、山西汾酒和陝西西鳳酒齊名中國四大名酒的瀘州老窖，其官方微博於周一（2日）發文稱，「一直很尊重雪糕，沒去冰，沒去糖，加了一點瀘州老窖。就這樣成了瀘州老窖X@鐘薛高 的#白酒斷片雪糕#……」

從瀘州老窖發出的6張配圖可以看到，雪糕呈淡黃色。在白色的包裝紙上，印有「內含濃香型白酒」的字樣，雪糕名為「斷片」。據內媒報道，該商品已開始預售，但並不單獨售賣。一套共10支雪糕，其中有3支為「白酒斷片雪糕」，其餘則為常規口味，每套預售價132元人民幣。

網民熱議：

「看到名字就醉了。」

「這個挺新奇，不斷片誰負責？」

「交警：喝酒了嘛？ 司機：沒有，就吃了一根雪糕。」

「以前叫喝完這杯酒，以後要吃完這個雪糕。」

瀘州老窖曾推出香水產品。（網上圖片）

據悉，這不是瀘州老窖第一次「跨界」。前年國產電視劇《三生三世十里桃花》熱播，瀘州老窖推出了面向城市年輕女性的國風果酒品牌「桃花醉」。而在去，瀘州老窖香水在微博上也受到熱捧。

近年來內地不同行業品牌紛紛也推出跨界產品，繼痔瘡膏品牌「馬應龍」推出脣膏之後，濕疹膏品牌「皮炎平」也不甘示弱發布了三種色號的口紅，還有大白兔奶糖脣膏、六神花露水風味雞尾酒等。

（綜合報道）