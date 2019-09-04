中石化加油站推出自有品牌咖啡　首店蘇州開業

在內地坐擁2.7萬家易捷便利店的中國石油化工集團有限公司（中石化）找到了一個新商機——賣咖啡。 周二（３日），中石化方面稱，加油站咖啡正式面市，全新品牌「易捷咖啡」首店落戶江蘇蘇州，並同樣以代表汽油種類的「92#、95#、98#」三個名字命名咖啡產品。消息一出，有內地網民隨即開玩笑問，中石化會不會每週根據原油市場走勢調整咖啡價格。

「易捷咖啡」首店在蘇州開業。（網上圖片）

據介紹，易捷咖啡可選擇外賣和到店消費，其中92#代表黑白咖啡、95#代表時尚特飲、98#代表精品系列。而價格方面，易捷咖啡微信小程序顯示產品定價為12元到28元（人民幣，下同），包含咖啡、茶飲等種類。此外，互聯網咖啡品牌「連咖啡」也是中石化易捷的合作夥伴。

網民熱議：

「終於發現商機了。」

「不知道會不會每週根據原油市場走勢調價。」

「對於愛喝咖啡的人來說，高速休息區終於不用喝速溶咖啡之類的。」

「買咖啡能送汽油麼？」

「本來加油站就有一幫成天排隊開發票的，這要是再來一幫咖啡，加油等候時間就更長了。」

中石化易捷在全大陸擁有2.7萬家門店。（資料圖片/視覺中國）

賣咖啡比賣汽油賺錢？

實際上，咖啡早已成為內地各大石油公司便利店新的業績增長點。在中石化之前，中石油昆侖好客早已推出自有連鎖咖啡品牌「好客咖啡」，跨國石油公司BP也在中國推出自有咖啡品牌「Wild Bean」。

數據顯示， 2018年中國人均咖啡消費量為6.2杯，計到2019年末，我國咖啡市場消費規模突破700億元，人均咖啡消費量達7.2杯；到2023年，中國人均咖啡消費量10.8杯，咖啡市場規模1806億元。外界認為，內地快速成長的咖啡市場，令中石化看到了新的業務增長點，並成為中石化易捷新零售非油業務的新切入點。

而根據中國連鎖經營協會日前發布的「2018年中國便利店百強」榜單，中石化易捷以在全大陸擁有2.7萬家門店高居首位，相當於擁有了一座「金礦」。為了讓效益最大化，在易捷便利店進行二代升級時，旗下門店也曾引入了瑞幸咖啡。

中國企業聯合會、中國企業家協會9月1日發布「2019中國企業500強榜單」顯示，中石化以2.74萬億營業收入位居榜首。（資料圖片/視覺中國）

荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）零售業務總裁柯一凡早前受時曾表示，Shell的優選便利店每年能賣出約2.5億杯咖啡。柯一凡並說，「咖啡比油的利潤率要高得多」。

針對內地市場的情況，食品行業分析師朱丹蓬表示，目前整個中國的高速路服務區基本上已經在進行一個改造和升級，這說明瞭消費端不斷在倒逼產業端進行創新和升級。「咖啡一定是開長途車的人的剛需，而易捷利用自己獨特店面的資源，以及剛需人群，從產業端結合消費端來看的話，肯定是一個非常可行的運營模式和盈利模式。」

（每日經濟新聞、經濟日報）