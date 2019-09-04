中國再添兩處世界灌溉工程遺產：河套灌區及江西千金陂申遺成功

4日（周三），在印尼召開的國際灌排委員會會議上公布了2019年世界灌溉工程遺產名錄。中國的內蒙古河套灌區、江西撫州千金陂兩個項目皆申報成功。至此，中國的世界灌溉工程遺產已達19項。

內蒙古河套灌區入選世界灌溉工程遺產名錄。（網絡圖片）

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河套灌區位於內蒙古自治區巴彥淖爾市，是黃河多沙河流引水灌溉的典範。河套灌區地處農耕文化與遊牧文化交錯帶，見證了區域社會經濟發展和黃河變遷的歷史，同時也是內蒙古高原最重要的糧食產區和生態屏障，現狀灌溉面積1020萬畝。

千金陂位於江西省撫州市撫河幹流上，始建於公元868年，是長江中游贛撫平原灌溉農業發展史上的里程碑。千金陂全長1.1公里，是中國現存規模最大的重力式乾砌石江河制導工程，它的建成保障了中洲圍的灌溉引水，同時對撫河防洪、撫州城市水環境修復、水運保障發揮重要作用，現狀灌溉面積2.2萬畝。

世界灌溉工程遺產總數量達91項

國際灌排委員會（ICID）成立於1950年，是以國際灌溉、排水及防洪前沿科技交流及應用推廣為宗旨的的國際組織，成員包括78個國家和地區委員會，覆蓋了全球95%以上的灌溉面積。

世界灌溉工程遺產名錄自2014年設立，旨在梳理世界灌溉文明發展脈絡、促進灌溉工程遺產保護，今年與中國的2項遺產同時列入第六批世界灌溉工程遺產名錄的還有來自伊朗、意大利、日本、馬來西亞、斯里蘭卡和美國的15個項目。目前世界灌溉工程遺產總數量已達到91項，中國佔19項。

（央視網）