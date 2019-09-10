台劇《俗女養成記》爆紅：大齡剩女愛情與麵包的無奈

台北市長柯文哲日前遭民進黨立委管碧玲爆料，指柯文哲曾表示「30歲以上的未婚女性是殘障停車位。」雖然他嚴正否認，但是由於柯文哲在歧視女性言論有許多「前科」，加上他2015年也曾表示「一個國家30歲的未婚女性佔30％，將造成國家不安定，還會有國安危機」，因此，此次仍舊引發不小風波。 而關於對未婚女性的歧視，柯文哲不會是第一個，也不會是最後一個。而這幾年，兩岸三地晚婚、不婚的女性越來越多，日前以同時段收視率冠軍風光下檔的台灣電視劇《俗女養成記》，劇情敘述一位39歲卻丟了工作和愛情的女主角陳嘉玲（謝盈萱飾演）的人生故事，並透過女主角兒時記憶勾勒出1970年代的台灣，看她如何一步一步變成「俗女」，創下台灣華視13年來自製劇集的收視紀錄。

《俗女養成記》叫好又叫座，在台灣掀起「俗女旋風」（華視官網）

《俗女養成記》除了重現過去的時代光景是一大賣點外，39歲「沒車、沒房、沒老公、沒小孩」的陳嘉玲沒辦法成為人生勝利組的「淑女」，但也選擇在家人對自己、自己對自己的期待中與身為「俗女」的自己和解，短短10集創下高口碑與高討論度，許多觀眾紛紛表示，「我也是俗女!」片中的女主角，而她的成長的1970年代，禁說方言（閩南語）、戒嚴，豬哥亮的歌廳秀等也喚起無數台灣人的記憶。

大齡未婚女性: 快樂不只一種

親愛的陳嘉玲，妳忘記了這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來。妳又是從幾歲開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。 《俗女養成記》

放下「高薪」的工作、夫家佈置裝潢好的新房子，買下一間鬼屋，沒有想好下一步要怎麼走，但是仍然愛著這樣的自己。這是同樣身為女性的導演嚴藝文要給所有觀眾的温暖提醒：請喜歡現在的自己。

而從陳嘉玲與自己「和解」來說，其實就是不勉強自己走入家庭、結婚，而要過屬於自己認定的「快樂」人生。而這種「不婚不生」的現象，對於華人社會傳統觀念「男大當婚、女大當嫁」意識仍然存在的台灣來說，逐漸從叛逆的想法轉變成一種越來越多可以接受的新形式，不走入婚姻是這個時代的越來越多人的選擇。

陳嘉玲在劇中放棄結婚的機會，丟下高薪的工作，尋找屬於自己的人生。（華視官網）

台灣少子化嚴重 結婚年齡攀升

根據台灣內政部戶政司人口統計顯示，2018年全台30歲以上的單身人口正式超過600萬人，佔30歲以上人口比例近四成，其中，單身女性人口已高於單身男性60萬人。此外，根據台灣內政部的統計資料，台灣女性的初婚平均年齡2018年為31.9歲，男性則為34.6歲，男女都有越來越晚的趨勢。

台灣少子化嚴重，「世界人口綜述」（World Population Review）2019年的各國生育率報告中，台灣在全球200個國家和地區的排名是倒數第一。單身人口的膨脹和少子化的現象，但是不管是政府政策或是傳統家庭傳宗接代的壓力，都沒有辦法明顯提升台灣人更想步入婚姻或生育下一代的意願。

時代改變，結婚生子並非女性的必選題。（華視官網）

台灣「六年級」女生的經濟現實

陳嘉玲在劇中成長於台南一家中藥店，1970年代出生的她經歷台灣經濟起飛的年代，貧富差距被明顯的表現出來，讓她對都市的生活心生嚮往，於是離鄉背井前往台北市──這是台灣許多人共通的回憶。

但是和更早就前往都市並獲得成功的先驅不同，當她進入職場時，台灣的經濟紅利其實已經到了頂點，她面對的是2000年後的薪資凍漲和房價飛漲的年代。更不利的是，長期身在都市的她和家鄉的連結被割裂了，但卻又不能真正的融入都市的生活，一句「我是陳嘉玲，一個住在台北但永遠不是台北人的，台南女兒，今年39歲。」打動了多少「北漂」的心聲。

離開家鄉到台北工作，但生活並非總是光鮮亮麗（華視官網）

看陳嘉玲的成長故事，很多六年級（民國六十年代，即公元一九七零年代）的台灣女生也在回憶自己的過去以及在鄉下的生活，一封情書會被傳到街頭巷尾都知道；小孩不見的時候動員全村去找以及大大的鄉裏廣播器；去班長那個漂漂亮亮進去要換拖鞋的家裡，覺得說國語比較高級、不知道為何眼淚總會不小心滴到暈開上面一個個字的作業簿以及那一條條用橡皮筋串成的跳繩。

離開家鄉時嚮往的都市生活，卻好像沒有那麼光鮮亮麗。為什麼不在都市買車、買房，成為「真正的」台北人？因為負擔不起。為什麼不能結婚？因為無法滿足雙方的期待。終歸來說，為什麼會成為「俗女」，而不能成為「淑女」？因為「失敗了」，又或者從來沒有搞清楚自己要的是什麼?

導演嚴藝文說過，《俗女》是一部「與失敗的自己和解的故事。」而這部劇的大受歡迎，正是因為打中了許多人的內心。嘉玲阿嬤在臨終前說，「自己的願望是能夠自由的做自己，做回李月英。」時代變化社會觀念也在轉變，成功的女性或許不在必備房子、車子、老公以及孩子，而是找到屬於自己快樂的方程式，這是小成本製作的《俗女養成記》給大家的温暖提醒，也是它能療癒人心爆紅的關鍵。