【脱單必睇】台北捷運推「粉紅月老車票」　台男清晨六點排隊搶購

「搭紅線、捷好緣!」中秋佳節就快到來，但其實根據道教信仰農曆8月15日不只是中秋節，還是另外一尊神明，掌管姻緣的「月下老人」生日。 台北捷運局與台灣最負盛名的月老廟──台北霞海城隍廟合作，於9月11日開始限定推出月下老人紀念票卡與紀念售票機，還分開「單身」與「非單身」的買票人，並附有推薦邂逅秘訣、約會行程的籤詩，造成搶購熱潮。一位家住新北市新莊的男性，早上6點就到場排隊，順利搶得頭香。

台北捷運和台北霞海城隍廟合作，推出可愛的月老票卡吸引單身男女。（台北捷運公司）

台北市捷運局看準月老信仰能帶來的商機，在台北霞海城隍廟附近的雙連捷運站設置2台粉色售票機限定推出「月老車票」，獨家販售月老車票，一旁還有以月老及霞海城隍廟為主視覺的3D彩繪，供民眾打卡拍照。

購買時，自動售票機螢幕會出現「單身」及「非單身」兩個選項，選擇一項後，可以仿照拜月老的方式，在心中默唸祈求理想對象或條件。購票完成後，售票機會列印「紅色捷緣」籤詩。單身的人，月老會給增加桃花運的小偏方；已經有對象的人，則會收到會隨機推薦的大稻埕約會行程及配合周邊商家。

粉紅票卡有正反兩面，一面有Ｑ版的月老頭像，一面則是印有百年好合。（台北捷運公司）

月老票卡粉紅色的可愛造型，正面印有「百年好合」，背面則月老頭像，可不限距離搭乘北捷兩次，即使每人每次限購兩個，仍舊吸引台灣民眾大排長龍搶購人潮蔓延百米，有一名新北市的男子更早在清晨六點就排隊，「脱單」決心令人欽佩。而有趣地是，雙連站、兩個售票機、搭乘台北捷運兩次以及每人限購兩個，都是取「雙雙對對」的含意，希望購買的人能夠快點覓得良緣。

在台灣火紅的「月老信仰」

月下老人是道教信仰中掌管姻緣的神明，但和許多道教神明的起源是星宿或歷史人物不同。月下老人目前知道最早的起源是唐朝的志怪小說《續玄怪錄》，裡面有一名坐在月下的老人，翻閲記載人間所有婚姻配對的《鴛鴦譜》，無論男女雙方年齡，階級，經濟，美醜......等等差異，只要月老把姓名點上鴛鴦譜，幫雙方牽上紅線，最後一定能夠成就好姻緣。

台北捷運這次的月老票卡靠著月老加持，活動熱烈非凡。（台北捷運公司）

「月下老人」的外名與職掌，就這麼流傳開來。 月下老人（月老）職掌的神權，是婚姻。與武神關公，海神媽祖等比起來也不是那麼有吸引力。事實上，台灣在日本統治時代以前也只有廟宇最豐富多元的台南，有過零星的祭祀。



直到2000年前後，月老信仰才開始在台灣風起雲湧，各大廟宇紛紛增加月老神像提供給信徒祭拜，用月老來做宣傳吸引觀光客，特定廟宇甚至變成因為月老而知名，信徒專門為月老而來。例如台北市霞海城隍廟的主要信仰本來是「城隍爺」和城隍爺屬下的各種鬼神，，而月老是於1971年才作為屬神新增的，卻因為於1994年年開始把月老作為「愛神」來宣傳，到今天已經是台灣最有名的「月老廟」之一。

自由戀愛風氣助長月老信仰

月老從小說角色到並不有名的小神，一躍成為現代台灣知名度最高的神明之一，其實還是與社會變遷有關。1980年年代前，台灣民風保守，婚姻仍然講究「父母之命，媒杓之言」，相親也很普遍，而月老的信仰並不被普遍接受。 不過，也因為月老執掌婚姻的關係，有些信眾會特意前往廟宇求取好姻緣，實際上就是對當下社會風氣那類的包辦婚姻，門當戶對的反抗。

台北霞海城隍廟每年吸引許多國際旅客前來祈求良緣。（VCG）

1990年代以後，台灣的社會風氣快速變化，不但人口持續從鄉村移動到城市，使得傳統家庭的強制力降低，而城市菁英進一步提倡自由戀愛，自由婚配的風潮，也讓月老信仰成為新一代青年的精神寄託，各種「靈驗」的故事為起點快速傳播，讓月老信仰快速崛起，拜月老廟甚至成為許多外地遊客來台灣必作的事情。

嚴格來說，月老信仰並不是傳統台灣民俗和地緣結合的信仰，來祭拜的是遠方的﹐臨時的信眾，而不是在地的、長期的信眾。供奉的廟宇也極少將月老當做主神，而是當做屬神的地位。而月老的傳說與職掌也偏向單一功能性，與主要神明「包辦一切」的地位還有一段差距。

但是，這絲毫未影響月老在台灣社會的地位，且月老信仰時常與台灣新興社會活動結合，例如集團式結婚典禮，大型相親活動和聯誼活動等，許多都借用了月老的名字舉辦，盼有月老的加持，讓每對情侶終成美好的眷屬。也因此，月老不僅僅在晚婚，少子化嚴重的現代台灣，成為精神寄託，更是台灣情侶們結婚的幸運符號。.