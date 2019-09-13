【中秋節】今年滿月將格外「嬌小」　內地90後熱捧「賞月航班」

「八月十五是中秋」，中科院紫金山天文台特別在今天（13日）發布「賞月指南」，指出今年中秋的圓月將再次出現「十五的月亮十六圓」，月亮最圓一刻將會在周五（14日），即農曆八月十六日的中午，且與眾不同是中秋滿月將格外「嬌小玲瓏」。

內地不少民眾歡度中秋節。（視覺中國）

紫金山天文台科普部工作人員王科超指，根據天文精確計算，中秋節月亮最圓時刻會在周五中午12時33分。王科超解釋，由於月亮圍繞地球的軌道呈橢圓形，地球與月亮之間的平均距離約38.4萬公里，最接近時約相距35.6萬公里，最遠離時可達約40.6萬公里。由於中秋節期間，月亮是在較遠位置，與地球距離超過40萬公里，故月亮的視覺直徑也達到一年中最「迷你」時候，「今年的中秋月比其他年份的中秋月看上去『瘦』一些，也更加『嬌小玲瓏』。」

但王科超強調，雖然理論上「大月亮」和「小月亮」兩者視覺直徑可相差達1/8，但實際差距在肉眼觀測上並不明顯。是故就普通觀測而言，八月十五或十六的月亮並無太大差別，只要天氣晴朗，在無遮擋的情況下都是一樣的「花好月圓」。

「賞月航班」備受內地90後年輕人熱棒。（視覺中國）

另一方面，內地傳媒發現今時今日的中秋節，內地年輕人已不再滿足於「舉頭望明月」，反而是「欲上青天攬明月」。據中國天氣網聯合旅遊網站「攜程」共同發布的《2019年中秋節出行和賞月報告》顯示，90後的年輕人更加熱衷入住高層景觀酒店，又或乘坐「賞月航班」。所謂「賞月航班」，即中秋節當晚出發時間在晚上6時至淩晨零時之間的航班，乘客在飛行途中有機會近距離觀賞月亮，感受「彩雲追月」。90後的年輕人是「空中追月」人數最多的群體，佔比高達45%。

（綜合報道）