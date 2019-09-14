【趣史】月宮搗藥的是兔子還是蟾蜍？　北京中秋的「兔兒爺」信仰

一年一度的中秋佳節已過，福建廈門地區再度掀起了一陣「博餅」風潮，在台北街頭各著名糕餅店前，購買月餅、糕點的人潮大排長龍，晚間在公園、郊外更有露天烤肉的活動，桃園中壢更是連續第18年封街萬人烤肉。香港則有綵燈會，手裡拿的燈籠、小小的天燈和大的裝置藝術燈飾點綴這個原本就非常亮眼的節日，各地都有屬於自己獨特的中秋節傳統。 而北京至今仍存在個非常特殊的習俗用品：兔兒爺，相傳就是由古代對月亮的崇拜衍生而來。

兔兒爺的泥塑像原本用來祭月，後來成為孩童的玩具。（新華社）

歷史上「中秋供兔兒爺」的習俗不只是在北京，曾廣為流傳在天津、河北、山東一帶。如1933年10月5日天津《益世報》還報道稱，當年中秋節大小兔兒爺「購者踴躍，莫不宣告傾銷」；今皆屬河北省張家口市的張北、萬全等縣徑將祭月稱為「供兔兒爺」，山東濟南府等地則稱「兔兒爺」為「兔子王」。而究竟兔子和月亮的連結究竟是從何而來?

月宮搗藥的，是蟾蜍還是玉兔？

戰國時代楚國大夫屈原（約西元前343年－約前278年）在《天問》中稱：「夜光何德，死則又育? 厥利維何，而顧菟在腹?」這裡「顧菟」是指古人在月亮崇拜時，對月影想像的稱謂。

一般來說，都會將月球上的陰影處想像為隨嫦娥飛上廣寒宮的玉兔，或作為另一種生物─蟾蜍來看待。而蟾蜍之說早自西漢《淮南子》中已有，後顧菟由「蟾蜍變為蟾兔，於是一名析為二物」，出土於今山東省嘉祥縣滿硐鎮宋山的小祠堂西壁拓片，出現蟾蜍和玉兔一起搗藥的畫面，證明東漢晚期仍認為兩者並存在月宮上。唐代賈島繼承這種說法，其詩《憶江上吳處士》：「閩國揚帆去，蟾蜍虧複團」，就是將蟾蜍比做月亮。近代學者聞一多解釋，「顧菟」為蟾蜍，並考證「玉兔搗藥」實由「蟾蜍搗藥」中演變而來。

東漢嘉祥宋山小祠堂西壁拓片（局部），已有玉兔（左）和蟾蜍（右）搗藥的形象。現藏於台灣中研院傅斯年圖書館。（台灣中研院歷史語言研究所）

不死之藥與千歲白兔

為祈求健康長壽，明清時期，北京地區的民眾有在農曆八月十五日中秋節祭月的習俗。明代貢生陸啟泓（1590─1648年）《北京歲華記》稱:「中秋，人家各置月宮符像，陳供瓜果於庭，男女肅拜燒香，旦而焚之。符上兔如人立」。而這個月宮符像又稱為「月光碼兒」（亦稱月光紙或月光符），是一種木板印刷的菩薩造像，或是手繪方式，上面畫有佛教月光遍照菩薩（藥師如來佛之部屬），或是道教月神「月宮黃華素曜元精聖後太陰元君」。

此外，亦繪有玉皇大帝、風雨雷電諸神，嫦娥及侍女、財神等佛道諸神的月光碼兒，然而儘管主神各不相同，但配屬執杵搗藥玉兔的形象則相對固定。 晚明北直隸獻縣（今河北省滄州市獻縣）文人紀坤（1570─1642年）《戲題》詩小序謂：「京師（今北京市）中秋節，多以泥摶兔形，衣冠踞坐如人狀，兒女祀而拜之」，此為最早關於兔兒爺的文獻記載。北京民俗博物館館員關昕解釋，由於孩童非常喜歡模仿大人的行為，當成年人在中秋節進行祭月習俗時，小孩子隨之仿效，自製了祭月用的兔子造像，因而產生了專供兒童祭月用的「兔兒爺」，並兼有兒童玩具的功能。當祭月儀式結束，「月光碼兒」通常會跟著其他祭祀之物一併焚燒，而「兔兒爺」是唯一能被保留下來的物品。

兔兒爺信仰裡隱含的是對古人對月亮的崇拜之情。（新華社）

現代文學中的兔兒爺

隨著時代演進，許多傳統習俗被人們所遺忘或被廢棄，加上近代物質豐富之後，泥塑兔兒爺對兒童也不再那麼具有吸引力。那麼，我們今天還可以從哪裡看到「兔兒爺」呢？其實很多相聲段子裡都有關於兔兒爺的故事，比如《開粥廠》裡八月十五中秋節，要給百姓「三台月宮碼」，上面就畫著兔兒爺；《拴娃娃》裡一連串的俏皮話：「兔爺沾金，崩臉兒了；兔爺拍胸口，滿空了；兔爺折跟鬥，窩犄角了；兔爺過河，一灘泥了；兔爺上攤，賣了；兔爺……。」

已故作家老舍（1899─1966年）在其作品《四世同堂》就有對「兔兒爺」的描述：

小兔兒的確作得細緻：粉臉是那麼光潤，眉眼是那麼清秀，就是一個七十五歲的老人也沒法不象小孩子那樣的喜愛它。臉蛋上沒有胭脂，而只在小三瓣嘴上畫了一條細線，紅的，上了油；兩個細長白耳朵上淡淡的描著點淺紅；這樣，小兔兒的臉上就帶出一種英俊的樣子…..

兔兒爺信仰隨著時代變遷逐漸成為北京特有的民俗工藝，令人唏噓。（許陳品／多維新聞）

而書中祁老爺子在中秋節前夕到街上給孫子小順兒、孫女妞子買兩個「兔兒爺」，面對日軍佔領北平後，過中秋節的氣氛冷清許多，他心中不免感慨許多；當小販向祁老爺子抱怨：「要照這麼下去，我這點手藝非絕了根兒不可！……您看哪，今年我的貨要是都賣不出去，明年我還傻瓜似的預備嗎？不會！要是幾年下去，這行手藝還不斷了根？您想是不是？」

75歲的祁老爺子已感受到日軍侵華所帶來深深的「亡國慘」，化作心中的抑鬱與哀傷，更想到自己的「棺材恐怕是要從有日本兵把守著的城門中抬出去」，子孫「將要住在一個沒有兔兒爺的北平，隨著兔兒爺的消滅，許多許多可愛的、北平特有的東西，也必定絕了根」。當他把買回的兔兒爺給了孫子孫女後說：「今年玩了，明年可……」，並把後半句話咽回去了。孫子小順兒接著問：「明年怎樣？明年買更大，更大，更大的吧？」祁老爺子已經閉眼不願再說。

而隨著時代變遷，華北地區普遍的祭月習俗及中秋供兔兒爺的習俗，如今卻僅僅只是老北京的特有民俗工藝或在博物館中才能見著，難免令人有些唏噓。所幸「兔兒爺」曾是2008年北京奧運會的吉祥物候選，或作為北京中秋節的形象大使，以及當代中國探月工程中的月表巡視器─玉兔月球車、與預計於2020年正式組建常駐的「天宮號」太空站，無不在提醒大家，月空中的那隻兔子，不僅存在古代傳說與習俗中，更展示於世人的眼前。