【多圖】北京香山革命紀念地對外開放　毛澤東周恩來劉少奇曾居住

在北京，香山革命紀念地周五（13日）起正式向公眾開放和預約參觀。該地包含香山革命舊址和香山革命紀念館兩個部分。其中香山革命舊址位於香山公園內。 據悉，中共總書記、國家主席習近平周四（12日）曾到香山革命紀念地，瞻仰和參觀毛澤東、劉少奇和周恩來等老一輩革命家辦公、居住的遺址、紀念館和相關展覽。

雙清別墅作為全國愛國主義教育示範基地對外開放。（資料圖片/視覺中國）

綜合《新華社》和央視報道，香山革命舊址由雙清別墅、來青軒等8處革命舊址組成。此前只有雙清別墅一處，作為全國愛國主義教育示範基地對外開放。經過去年修繕後， 8處革命舊址如今整體對外開放。

雙清別墅以毛澤東故居最為人熟知。1949年的3月25日到9月21日，毛澤東在雙清別墅一共居住了181天。報道稱，他曾在此親自指揮了渡江戰役，也是在這裡籌備召開了新的政治協商會議。

雙清別墅東側平房空地上停放了一輛吉普車（右圖），與1949年3月25日毛澤東在西苑機場閲兵時乘坐的威利斯吉普車同款（左圖）。（網上圖片）

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來青軒則是朱德、劉少奇、周恩來、任弼時曾經的辦公居住地。據介紹，為保持和恢復文物原有風貌，工作人員多方走訪了親歷者和黨史專家才修繕恢復，其中劉少奇的辦公居住地完全按照當時的風貌特點進行1:1原址複建。

除了對建築的修繕恢復外，室內展陳部分也通過修繕、購置、復原等方式進行了重新佈置。遊客可以看到一些珍貴的文物，如陳毅送給朱德使用的金屬桌椅、朱德使用過的方硯，周恩來使用的書架、收訊機等。

其他舊址還包括雙清東側平房（中央警衛處）、思親舍（中共中央宣傳部辦公地）、多雲亭（中共中央宣傳部辦公地）、小白樓（中共中央圖書館）、麗矚樓（香山專用電話局）、鎮芳樓及鎮南房（中央辦公廳機要處駐地）。

習近平在香山革命紀念館參觀主題展覽。（新華社）

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位於香山腳下的香山革命紀念館也同時開放，其建築高度為22.5米，建築面積達1.8萬平方米。館內的《為新中國奠基——中共中央在香山》主題展覽，面積6000平方米，展現在香山期間的中共歷史。

展覽以歷史照片、歷史文物、檔案及影片為主要內容，共展出圖片約800張，各類文物1200件，其中包括開國大典上懸掛過的兩盞大紅燈籠、使用過的10門禮炮。

據介紹，參觀香山革命舊址雙清別墅和來青軒需提前預約，香山革命舊址需購買香山公園門票進入。參觀香山革命紀念館也須提前預約，預約後憑身份證到香山革命紀念館東門領票，並憑票安檢後進入免費參觀。

（綜合報道）