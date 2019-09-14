【船票9萬元】國產南極探險郵輪下月首航　長城站開放旅遊申請

中國首艘國產極地探險郵輪「1號郵輪」上週五（6日）在江蘇海門基地交付，可載客前往南極破冰探險。據悉，該郵輪10月底為期12天的南極首航船票已經售罄，官網顯示其售價從10,500美元（約合82,000港元）到11,800美元（約合92,318港元）不等。 此外，自然資源部網站也於日前發布了赴南極長城站旅遊的申請，申請通過後可按照相關要求安排旅遊活動，並對個人開放相關旅遊業務。

「1號郵輪」又名「格雷格．莫蒂默」號（Greg Mortimer）。（VCG）

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綜合媒體報道，「1號郵輪」本月8日從江蘇碼頭出發，郵輪將途經新加坡、南非好望角，再越過大西洋到達有「世界盡頭」之稱的阿根廷烏斯懷亞，預計10月底抵達南極地區，開啟為期約兩周的探險之旅。

根據介紹，這艘郵輪集娛樂、休閒、美食、海洋探險、水上運動等功能於一體，船內設有自助餐廳、圖書室、免税商店、健身房等。郵輪可承載254人，乘客可隨船體驗皮划艇登島、雪地穿梭、極地露營等探險項目。

「1號郵輪」由中方團隊聯同波蘭生產廠商、法國船級社聯合作研發，是首個採用安全返港技術的新型極地探險郵輪，在郵輪駕駛室遭遇失火等緊急情況下，可操控安全返港控制枱，依靠郵輪自身宂餘動力安全返回就近港口。即使在惡劣海況下，「1號郵輪」的安全返港續航能力可達1500海里。它還能在布滿浮冰的航道上，保持快速航行。

企鵝是南極的象徵。（VCG）

報道稱，極地旅遊愈來愈受中國遊客歡迎。中國旅客到南極旅遊人數，由2005年不到100人次，升到2017年近5300人次，僅次於美國的1.5萬人次，相當於中國政府歷年派往南極科考的人數總和。

本週二（10日），自然資源部網站公布《赴南極長城站開展旅遊活動申請指南》，開放赴南極長城站旅遊申請。擬申請赴長城站開展旅遊的企業，可以在每年9月15日至9月30日期間的工作日，向自然資源部政務大廳現場遞交中文版書面材料。申請通過後可按照相關要求安排旅遊活動，並對個人開放相關旅遊業務。

長城站是中國極地研究中心在南極建立的第一個科學考察站。（VCG）

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據悉，長城站位於南極洲西南部喬治王島上，於1985年2月落成，是中國在南極建立的第一個科學考察站。站區南北長2公里，東西寬1.26公里，佔地面積2.52平方公里，平均海拔高度10米。現有各種建築25座。

有業內人士透露，去往南極旅遊最經濟的方式是乘坐郵輪，價格大概在人民幣15萬元到25萬元之間，直飛價格非常貴，在人民幣60萬元到70萬元左右。估計自然資源部開放申請後，遊客會更加方便和順利參觀長城站，並且此類線路價格也有可能會迎來下降。

對此，內地網民也表達了不同的意見和看法：

「少去吧，人類每次去都會破壞生態平衡」

「現在環境問題這麼嚴峻，去南極旅遊開放且降價是什麼東西啊？」

「北極熊已經挺慘的了，現在開始替企鵝擔憂。」

「我覺得還有下降的空間！相信我！再降一個0！」

（綜合報道）