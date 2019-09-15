邊洗衫邊飲咖啡　成都「自助洗衣咖啡店」成網民打卡熱點

城市人室內生活空間較窄，自助洗衣店成為家中沒有空間擺放洗衣機的人的「恩物」。在四川成都，卻有一間自助洗衣店成為網民「打卡熱點」－－它不單止是一間洗衣店，而且同時是一家咖啡店，顧客能在洗衫過程中喝著咖啡等待。

外觀上，這家店舖比較像一般的咖啡店。（視覺中國）

成都「自助洗衣咖啡店」的店主李薇表示，她已經開了第二家分店。首家店舖因為空間比較大，便打入咖啡元素，並取得意外的效果。故此，她開第二家店時，便特意以「咖啡+洗衣」作為特色進行設計。

圖片顯示，店內擺放著上下兩排的大型洗衣設備，其顏色統一，排列整齊，下排是滾筒洗衣機，上排是烘乾機。每一台設備的左上角都有一個二維碼，掃碼付款後即可使用。洗衣設備旁邊和店舖的二樓就是「咖啡區域」，咖啡飲品有數十種，還搭配甜品蛋糕等等。

店內咖啡飲品有數十種，還搭配甜品蛋糕等等。（網上圖片）

李薇指，自己幾年前曾在國外體驗過自助洗衣，覺得不錯，便於4年前在家鄉成都成立「自助洗衣店」。但由於店鋪面積，將設備搬進店裡，還有大半空間閒置，便想到將另一半區域做成咖啡店，使顧客洗衣等待期間也能喝喝咖啡打發時間。無心插柳，卻反而讓更多人知道這家店，比起洗衣的客人，前來喝咖啡的其實更多。此外，亦有不少網民聞風而來拍照，讓店舖成為當地的「打卡熱點」。

據她介紹，其「自助洗衣咖啡店」雖然是打卡熱點，但「從開第一家店到現在，還沒有收回成本」。她說，店內的設備是國外最大的商用洗衣機品牌，最便宜的也在每台萬元以上，加上租金、裝潢、管理等等，成本算高，尚未回本。但她認為，自助洗衣會逐漸為人所知，「這本就是一種長期回報的事情，目前來看，經營情況已經比我的預計要好很多了。」

（紅星新聞）