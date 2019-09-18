佛山打造「世界功夫之城」　建學院辦本科課程　舞龍舞獅都有得讀

作為黃飛鴻、葉問、李小龍等一批武術名家的故鄉，佛山市政府日前通過其官網發布對於廣東省政協委員的答覆函，指該市將建立工作保障機制，全力打造「世界功夫之城」；同時還將籌建國際功夫學院，開辦各種本科課程。

2015年10月，廣東國際旅遊文化節暨佛山秋色歡樂節開幕儀式上的佛山功夫表演。（視覺中國）

答覆函指佛山打造「世界功夫之城」具有豐厚基礎，佛山市內擁有蔡李佛拳、洪拳、詠春拳等各類拳種52個，註冊武術館297家，非註冊武術館200餘家。佛山武術已播布至海外176個國家和地區，約有6000多家拳館、1000多萬人參與傳承。

此外，佛山武術文化建設成果豐碩。詠春拳（佛山、葉問宗支）、蔡李佛拳、鷹爪拳、洪拳（順德洪拳）四項被省政府批准為廣東省級非遺代表性項目；龍形拳、白眉拳、佛山少臨南家拳、華嶽心意六合八法拳、熊氏少林大易經筋等5項獲批為佛山市級非遺代表性項目。佛山精武體育會會址、佛山黃飛鴻紀念館、佛山鴻勝紀念館等武術文物遺存和場館遺址得到良好保護。

佛山的武術文化名聞中國，圖為佛山黃飛鴻紀念館。（網絡圖片）

答覆函指佛山計劃打造一個國際級的功夫城，預計佔地約1000畝，計劃選址落地在順德區龍江鎮，規劃建設包括世界南派武術聯合會大樓、佛山國際功夫學院、世界功夫博物館等區域，將其建設成為一個融武術、養生、健康產業、旅遊等一體文化產業聚集區。

功夫學院開辦本科課程

同時，佛山將依託國內知名高等學府教學科研的雄厚基礎，以聯合辦學的模式籌建佛山國際功夫學院。該學院以全日制普通本科教育為主，採用高校、佛山市政府、民營企業合作辦學的民辦高校模式，按需開設嶺南武術、舞龍舞獅、功夫推拿、影視表演、高級保衛等主修課程，培養具有現代思維的高水平應用型武術人才。

答覆函又指佛山將塑造武術文化國際品牌。目前，佛山武術文化整體發展滯後、產業體系零亂、競爭能力較弱。佛山將大膽探索走傳統武術標準化建設與現代競技武術融合發展之路，力爭到2021年，全市至少完成5個拳種的標準化建設。

（綜合報道）