華為Mate30 RS保時捷版：牛皮機身「四眼車燈」鏡頭　售2095歐元

華為於9月19日德國慕尼黑舉行的「Rethink Possibilities」發布會中，正式公布Mate30系列手機。 由於華為每年推出的Mate系列旗艦機都會有一款保時捷訂製版，今年同場發布的Mate30 RS保時捷版本（Porsche Design Mate30 RS）引發關注。 內地科技網媒《太平洋電腦網》今天（22日）報道對該款新機使用體驗，指產品特別之處在於採用牛皮機身，售價則高達2095歐元。

Mate30 RS保時捷版發布。（華為）

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報道指，從機身正面看，保時捷版本與Mate30系列一致，採用6.62英吋OLED全面屏幕，在機身側面去除側邊實體音量鍵，滑動側邊即可完成音量調節等操作，同時帶來機械按鍵般的觸感反饋。

而在手機背面，保時捷版本並未採用Mate30系列標準的圓環型4鏡頭設計，改為靈感源自保時捷跑車天窗的「速度帶」設計。機身後殼居中有一條取材於賽車裝飾條的黑色條帶，其上有設計成保時捷經典「四眼車燈」樣式的4顆鏡頭，以及一個華為保時捷系列的專屬Logo。

保時捷版本在配色上提供黑色、紅色兩種配色，同時在手機背面有大幅度的材質提升。為體現出保時捷版本的高端感，選材採用甄選的進口牛皮，搭配奢侈品級皮具手工處理工藝，在保留細緻自然紋理同時兼具耐磨實用性。

在配置方面，華為Mate30 RS保時捷設計與Mate30 Pro基本一致，搭載超感光Leica 4鏡頭，並首發全球首款旗艦的SoC麒麟990 5G通訊。

值得一提的是，華為Mate30 RS保時捷設計同樣支持IP68級防水，內置4500mAh電池，支持27W無線超級快充和40W有線超級快充，支持無線反向充電，運行基於Android 10的EMUI10作業系統，而內部的RAM記憶體為12GB。

售價方面，華為Mate30 RS保時捷設計只提供12+512GB版本，售價2095歐元（折合18088港元）。

（太平洋電腦網）