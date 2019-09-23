九寨溝景區9月27日恢復開園　擬先開放8成半區域

因地震和泥石流災害斷斷續續閉園近兩年的四川九寨溝景區，官方宣布將於9月27日恢復開園，初期擬先開放8成半區域。

震後兩年，九寨溝景區恢復開園。圖為2019年8月，恢復後的五花海。（視覺中國）

今日，四川阿壩州在松潘縣召開全州文化旅遊暨全域旅遊發展大會，州委書記劉坪會上宣布，經批准，九寨溝景區將於9月27日「世界旅遊日」正式局部開園。九寨溝景區具體開放區域、開放對象和人流限量，以後續發布的公告為準。

經過兩年災後恢復重建，九寨溝景區85%的區域已基本具備開放條件。據介紹，此次九寨溝景區擬開放區域，地災治理已基本完成，開放的景點包括諾日朗瀑布和新景點雙龍海瀑布。

官方指，擬開放區域道路、棧道、休息亭、環保廁所等項目的後續收尾工作基本完成，諾日朗綜合服務中心已具備3000人同時就餐條件。同時完成景區地質災害隱患詳細調查與風險評估報告和地質災害安全隱患評估報告，完成實名網絡購票系統和6套門閘檢票系統的升級。

震後兩年，九寨溝景區恢復開園。圖為2019年8月，恢復後的諾日朗瀑布。（視覺中國）

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斷斷續續閉園近兩年

九寨溝景區在2017年8月8日遭遇7級地震，受損嚴重，隨後就全面關閉以便進行災後恢復重建。去年3月曾經一度開放部分景點，同時限制每日的客流量，但九寨溝去年6月再遭遇泥石流，終在同年7月重新關閉。