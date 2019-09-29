【有片】深圳國際會展中心主體落成　建築將創下8項世界之最

位於深圳寶安國際機場北面的深圳國際會展中心（一期）於昨天（29日）正式落成亮相。 內媒稱深圳國際會展中心建築面積相當於6座北京「鳥巢」，最大展廳面積相當於7個標準足球場，更指該建築創下8項「世界之最」。

國際會展中心屋頂採用彩色絲帶造型，寓意「海上絲綢之路」。（影片截圖）

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深圳國際會展中心歷時三年建設，究竟這座建築有多大呢？此次落成的是深圳國際會展中心一期項目，也是其主體工程，南北跨度約1.7公里，室內展廳面積約40萬平方米，總建築面積約160.5萬平方米，相當於6個北京「鳥巢」，這是深圳建市以來最大的單體建築。此外，根據規劃，深圳國際會展中心二期項目還將拓展10萬平方米展廳面積。

最大展廳相當7個標準足球場

一、二期整體建成後，該建築將成為全球建築面積最大的單體建築，地下室面積達58萬平方米，最大長度達1700米，可以容納9000輛小汽車。此外，該建築的鋼結構總用鋼量達27萬噸，相當於10座深圳地王大廈，32座巴黎鐵塔；最大面積的大展廳相當於7個標準足球場，可以容納5架A380客機。

深圳國際會展中心所有展廳採用單層、大跨度空間設計。展廳採用先進的魚骨式布局，沿中央廊道東西對稱排列，既可獨立使用，也可根據需求靈活組合使用。據悉，深圳國際會展中心將於11月4日至6日正式迎來首展運營。

內媒更指，深圳國際會展中心完全建成後，將創下「八項世界之最」：

1）全球建築面積最大的單體建築； 2）總展廳淨面積和單個展廳面積為國際會展中心領域之最； 3）鋼結構用鋼量為全球房建築領域之最； 4）基坑土方挖運量為全球房屋建築領域之最，總土方挖運量達362萬立方米； 5）擁有全球房屋建築領域面積最大、長度最長的無縫鋼筋混凝土結構地下室； 6）是全球房屋建築領域一次性投入機械設備最多的施工項目，單次投入各類起重機械達321台； 7）擁有全球面積最大、長度最長的金屬屋面，金屬屋面面積達73.9萬平方米，最大長度達1785.6米。 8）是全球第一個集地鐵、市政道路及設施、水利及河道治理同時開發建設並投入使用的房屋建築工程。

（《南方都市報》旗下「深圳大件事」微信公眾號/新華社）