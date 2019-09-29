攜程發布「共和國同齡人」旅行地圖數據：俄羅斯成為打卡地首位

中國旅遊網站攜程近日發布「共和國同齡人」旅行地圖數據，指有超過300萬名生於1949年的「共和國同齡人」走向全球超過100個國家。 根據攜程數據，在65個一帶一路沿線國家中，「共和國同齡人」踏足其中45個，覆蓋率達69%。此外，「紅色元素」更深受老人歡迎，不少老人喜愛去莫斯科紅場看扮演列寧、斯大林等演員的演出。

「紅色元素」深受中國老人歡迎，不少人喜愛去莫斯科紅場等地方。（網絡圖片）

攜程數據顯示，「共和國同齡人」的足跡最遠到達南北極，最深接近馬里亞納海溝，最高到達海拔5300米的珠峰大本營。「共和國同齡人」偏好品牌酒店，既包括中國國內三至四星品牌，也住遍國際高端五星酒店，高級酒店入住佔比達41%。

數據又顯示，莫斯科、伊爾庫茨克、聖彼得堡、海參崴（又稱符拉迪沃斯托克）、新西伯利亞，成為白髮遊客鍾愛的俄羅斯打卡地首5位。而出發地排名前5的城市分別是上海、北京、廣州、烏魯木齊和哈爾濱。

俄羅斯佔據這一代人的青春記憶。去紅場、感受莫斯科郊外的晚上，在伏爾加河畔乘著三套車，是一場「圓夢旅程」。此外，在紅場上扮演列寧、普希金、斯大林的演員成為老年人朋友圈點讚率高的配圖，對於看藍冰、在海參崴參觀二戰潛水艇改裝的博物館和俄式砲台，老年人則樂此不疲。

（綜合報道）