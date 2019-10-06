【十一黃金周．多圖】喬家大院「摘牌」後整改　景區商戶：生意變差

因電視劇《喬家大院》走紅的山西喬家大院景區，今年7月31日因過度商業化等問題，被文化和旅遊部取消「5A質量等級」。此後，喬家大院進入全面整改期，當地景區整改提升督導組負責人多次提出，力爭用1年時間恢復5A景區。 景區經過2個月整頓，目前已獲得一定改善，雖然文旅部尚未恢復其等級，但「十一黃金周」長假的前4天仍迎來逾10萬人次遊客。

10月4日下午，喬家大院景區內遊人如織。（澎湃新聞）

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喬家大院位於山西省晉中市祁縣，縣委宣傳部透露，國慶長假前3天，喬家大院接待遊客達7.45萬人次。一份由該縣文旅局提供的文件顯示，喬家大院於黃金周首日接待遊客0.99萬人次，翌日接待遊客2.71萬人次，第3天接待遊客3.75萬人次。

祁縣文旅局介紹，目前景區已完成的問題整改集中在4大方面：全面清理過度商業化、全面規範交通和遊覽秩序、全力加強安全和衛生保障以及全力強化綜合管理。

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據悉，治理「過度商業化」是喬家大院此次整改的重點。8月初，喬家大院曾暫停營運10天進行整改，一些與景區不協調的旅旅遊產品被撤走。目前景區內部的展廳主要介紹喬家歷史、晉商發展以及當地工藝，另有自動售貨機統一出售飲料、食物等。

整改中較大的工程包括喬家大院出口區的商業街，此前是長約255米、寬約18米的通道，當地村民曾集中在該處擺攤，出售手工藝品、餐飲小食等。目前該商業街已遭拆除，整改為旅客休息、客流疏散的綠化道。不過，喬家大院景區外新建了商業區「復盛城創意街」。

國慶期間，有不少警力在喬家大院附近巡邏。景區附近的多個商戶表示，喬家大院的「5A質量等級」遭取消後生意變得稍差，「前幾年國慶遊客更多，今年目前看起來人相對少一些。」但亦有當地的士司機指，「整改之後，很多村民的擺攤就不弄了，之前太亂了，現在好多了。」

（澎湃新聞）