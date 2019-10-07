河北耗8億建紀念鄧麗君特色小鎮　十一長假店鋪僅日賺數百元

河北大名鄧台村是一代歌后鄧麗君的故鄉，為紀念鄧麗君興建的「麗君小鎮」，成立3年以來已經有數十萬人前往參觀。 相較於前兩年的人潮，今年「十一」長假期間，遊客稀少，小鎮生意不好。本來是當地政府冀望的旅遊興業主要項目之一，有村民指如今十一長假期間一天也只賺數百元（人民幣，下同）。

河北大名鄧台村為紀念鄧麗君興建「麗君小鎮」，如今卻面對遊客稀少的困景。（網絡圖片）

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「鄧台村」只有600多名居民。2016年4月，當地政府花了8億在「鄧台村」打造了「麗君小鎮」，還修了鄧家祖宅，建了麗君廣場、咖啡屋、酒吧等設施。小鎮的各個角落都聽得到鄧麗君的歌聲，緬懷一代歌后鄧麗君。

有村民指出，前兩年小鎮遊客很多，旅遊巴士、汽車等更大排長龍，2017年、2018年「十一」期間，遊客多得數不清，停車場上的車都停滿了，商販更可日賺2千至3千元。但今年「十一」期間，卻遊客稀少。

鄧麗君不止一次公開表示自己是河北大名人，但終生未曾踏足大名鄧台村。鄧麗君辭世後，大陸各地的「君迷」每年都會到大名鄧台村，用自己的方式紀念鄧麗君。其實，不僅鄧台村，大陸許多城市都有「鄧麗君餐廳」、「紀念音樂咖啡館」等。

常有「君迷」到鄧麗君祖籍地河北省大名縣緬懷「心中歌后」。「君迷」在鄧家祖墳的石碑前緬懷鄧麗君。（河北新聞網）

歌迷會指小鎮缺乏特色

但隨著年輕世代崛起，「君迷」年華老去，以鄧麗君為號召的這類商業場所沒有與時俱進、推陳出新的企劃，很難維持遊客量。河北鄧麗君歌迷會表示，並非人們已忘了鄧麗君，現在大陸每一個省都有鄧麗君歌迷會，人數多的有二萬多人，少的也有數千人，每年仍會舉辦「模仿鄧麗君歌唱比賽」。但「麗君小鎮」的規劃設計，以大陸國內旅遊為主，規模不大，也缺乏特色。

內媒也指出，與其他名人效應的景區一樣，若缺乏創新和維護開發，當名人效應熱度過去了，遊客體驗愈來愈差的時候，遊客量也就愈來愈少了。

（綜合報道）