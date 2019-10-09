【Lolita文化系列二】裙子賣到11萬！「炒Lo」成最fashion買賣？

上一篇說過，在芸芸的日本次文化──蘿莉塔（Lolita）其實源自陰沉扭曲的戀童癖故事，但如今走在中國「北上廣深」的街道上，問及這群「Lo娘」為何喜歡這身打扮，大可聽到一致回覆：「不想和別人穿得一樣」、「想穿得更有個性」；而入圈原因更是簡單：「我看見一個小姐姐穿了一條很好看的Lo裝。」 由於蘿莉塔的服飾及配飾佈滿蕾絲、蝴蝶結、印花、雪紡、蓬蓬等元素，使其做工複雜，成本偏高，加上越來越多女孩入坑。目前，在市面上，開始出現頗有意思的名詞──「炒Lo股」。甚至有網民直言，現在「炒鞋」、「炒房」過氣了，「炒Lo股」才是最fashion的買賣。

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在中國，蘿莉塔的文化圈子相較幾乎已經「出圈」的漢服文化，要小眾得多。那麼，正版的「Lo裝」（蘿莉塔服飾簡稱）價格到底有多「不菲」？

根據國產原創Lo裝工作室店長雅惠介紹，普遍國產原創Lo裝價位大概在500至1000元（人民幣，下同）左右，日本製作的Lo裝價位相對較高，普遍上千元，更高的也有上萬元。而大眾認知價格貴的原因，是因為關注到的，都是二手轉賣的價格。

為何二手反而更貴？

一般而言，Lo裝與其他服飾的製作販售流程不一樣。雅惠表示，「基本所有的國產原創Lo裝，都是店家從畫手裡收集得來，再到成衣廠打板出樣衣，樣衣出來之後便發到網上向大家收集意見。」而這只是Lo裝生產的第一步。

圖為日牌再販的小白雲裙，據說相當火爆。（「Lolita裝扮」新浪微博）

雅惠接著指出，收集完樣衣的意見後，原創店家會大致介紹這條Lo裝會使用何種面料材質，給出大概的價格區間，再進行意見徵集，最後階段才是請有意者付預約金，而店家最終會根據預約訂單進行生產。

「正是因為這樣的流程，買到現貨Lo裝的機率非常少，一般店家都會按需求出貨，只有少量的尾貨會給到合作的實體店經營者手上。以消費者來說，從付款後到拿到現貨，國產的時間大概是3個月；日牌更長，可以到一年左右。」雅惠說。

「火爆款的現貨等待時間更長，日牌AP（Angelic Pretty）再販的小白雲裙，已預約到2021年出貨了。」雅惠表示，出貨時間長，很大原因在於Lo裝複雜的工藝，而目前的Lo圈還算小眾，出貨量自然不會太大，「成衣廠一般都會把Lo裝的訂單延後，先做那種出貨量大的服裝訂單。」

圖為日牌BABY所出的經典款－中村十字，二手市場上被哄抬相當高。（截取網絡）

熱銷款曾炒到11萬人民幣……

不好預約、現貨等待時間久，還只是Lo裝較難購買的其中一個因素。 Lo裝店長俊凱

最讓人煎熬的是，經過一次預約出貨後，等店家「再販」（再次販售）的時間會更久。「國產好一點，因為國產一般賣得好的款式很大機率會再販，但日牌就不一定了，一次售賣後，再販的機率很小，而且時間週期更長。」潔欣是一位資深Lolita圈子的女孩，她強調，日牌再販可能性小，也是二手平台上Lo裝出現高價轉售的一大原因。

比方，最被Lo圈津津樂道的一條裙子，是日牌BABY（babyssb）曾出的一款名為「中村十字」的裙子。該裙子在2015年第一次售賣後，颳起一股火爆風潮，瞬間成為熱銷款，但因為出貨量稀少，該裙子曾被拍賣出11萬人民幣的「天價」。因為太火爆，「中村十字」最終經歷了兩輪的再販。潔欣第二次再販入手時，（中村十字）已降價至4000餘元。如今在其他網絡等平台上，「中村十字」的價格在5000元左右，而這也是坊間對「炒Lo股」有利可圖的印象來源。

內地經濟學家宋清輝就「炒Lo股」的現象表示，投資有賺有賠，有價值東西要經過泡沫化的過程，才得以見真章。（截取網絡）

學者指：風險高、易泡沫

「炒鞋」、「炒裙子」現象的背後，有賺頭嗎？

對此，內地經濟學家宋清輝表示，炒裙子現象闖入大眾視野，背後的原因仍是資本瘋狂炒作所致。「炒作從本質上來講都是一樣的，炒裙子跟炒鞋、炒飯、炒核桃，甚至藏獒等都是一樣的，目的都是為了獲得不菲的收益，但無論炒什麼、怎麼炒，都是市場投機行為，伴隨著高風險。等到泡沫『啵一聲』，就能夠看到真正的價值究竟是什麼。」

宋清輝也勸躍躍欲試準備嘗試的人三思，「炒裙子、炒鞋純粹是一種投機行為，沒有任何『一夜暴富』的可能。當前，炒裙子、炒鞋市場泡沫巨大，風險很高。在時尚風向和市場審美的不斷變化的當下，預計很快就會破裂。被裙子、球鞋『套牢』者，或將欲哭無淚。」