遼寧艦出海頻遭鯊魚鯨魚尾隨　為何至今無法解決？

眾所周知，航母對於全球各國來講都是非常重要的裝備。而中國經過多年努力，也順利改造出了遼寧艦。而後，遼寧艦的相關動向備受外界關注。近日，遼寧艦在出海執行任務期間的「特殊護衛隊」引發熱議。

綜合媒體10月14日報道，遼寧艦每次在出海執行任務的時候，後面總有鯊魚和鯨魚尾隨，看上去非常壯觀，有人將之稱為「遼寧艦的特殊護衛隊」。

遼寧艦每次在出海執行任務的時候，後面總有鯊魚和鯨魚尾隨。（網上圖片）

那麼為何鯊魚會尾隨遼寧艦呢？

眾所周知，船在海上需要螺旋槳的推進才能前行，而航母體積巨大，想要帶來足夠的動力，務必需要更大的螺旋槳。而航母在高速前進的時候，螺旋槳也會快速轉動，這這種速率會將周邊的小型魚類捲入其中，並被螺旋槳所絞碎。而這些死亡的魚類所散發的血腥氣味會將鯊魚和鯨魚吸引過來。

據中國科學院專家分析，遼寧艦採用4軸4槳推進，單台螺旋槳直徑6.5米，質量500噸，總馬力高達20萬。

航母在高速前進的時候，螺旋槳也會快速轉動，這這種速率會將周邊的小型魚類捲入其中，並被螺旋槳所絞碎。（網上圖片）

除了這個原因外，還有一個原因便是「52赫茲鯊魚」的故事，據英國《每日郵報》報道，世界上有這麼一隻孤獨的鯊魚，關於它的身世眾說紛紜，但20年來，這隻鯊魚一直在用同一種頻率在唱歌，試圖尋找一個陪伴。比較令人遺憾的是，科學家們發現這隻鯊魚的發聲頻率高達52赫茲，跟其他鯊魚不在一個區間，所以它終其一生也無法找到陪伴，只能特別而又孤獨的活着。

同樣，遼寧艦在航行的過程中也會發出電磁波，有些雄性鯊魚在接收到電磁波後，會誤以為遼寧艦是自己的同類，從而追着遼寧艦尋歡作樂。

除了中國，其他國家也有類似情況。針對上述現象，各個國家也先後想出了許多的辦法，但是畢竟海洋面積寬廣，其中的魚類更是數不勝數，不管怎樣都沒有辦法解決根本問題，只要有一絲的血腥味，就會將鯊魚群吸引過來。所以雖然原因找到了，但是至今沒有好的解決辦法。

但伴隨着船舶技術的發展，有的國家已經開始採用無軸式泵推進技術，這種推進方式效率更高，產生的噪音也小，對於魚群來說，生命安全也得到了保證。