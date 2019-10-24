內地喜茶等10款奶茶驗出咖啡因：呢一杯黑糖波霸相當於7罐RedBull

手搖飲品店近年在內地愈開愈多，各式網紅奶茶更成為年輕人的「社交飲品」。但在品嘗奶茶的同時，也有人抱怨飲用後會出現失眠情況。 在深圳，有消費研究院近日測試了10的款珍珠奶茶，發現全部奶茶樣品都含有咖啡因，平均含量為258mg/kg。據悉，奶茶中的咖啡因主要來源於茶葉。

這次測試由深圳光明區消費者委員和深圳市品質消費研究院聯合開展。10款奶茶樣品分別來自喜茶、奈雪の茶、台蓋、YO!Tea有茶、COCO都可、一點點、KOI、維星、大卡司和米芝蓮，單杯價格在12元至25元人民幣。

測試人員稱，1杯美式咖啡（中杯）的咖啡因含量約為108mg，1罐能量飲品「紅牛」（Red Bull）的咖啡因含量約為50mg（內地包裝）。

而測試結果顯示，米芝蓮品牌的經典絲襪奶茶（黑糖波霸）咖啡因含量最高，為522mg/kg（換算成365mg/杯），1杯「米芝蓮」奶茶的咖啡因含量相當於7罐Red Bull或3.5杯中杯美式咖啡的咖啡因總量。

測試結果稱，1杯「米芝蓮」奶茶的咖啡因含量相當於7罐Red Bull的咖啡因總量。（網上圖片）

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網民熱議：

「那說明是真的茶葉泡的。」

「奶茶裏沒查出咖啡因的才有問題吧。」

「反正喝了奶茶就特別精神，晚上直接失眠。」

「糖+咖啡因+奶，都是上癮的東西。」

「不敢喝奶茶，水果茶首選。」

而香港衛生署發出的《學生小食營養指引》顯示，每100ml飲品的糖含量若超過7.5g，會被視為含高糖分飲品。

在深圳測評的10款珍珠奶茶中，有5款屬高糖飲品，分別是一點點的波霸奶茶、喜茶的奶茶波波冰、COCO都可的珍珠奶茶、台蓋的金珠珠奶茶和KOI的黃金珍奶。其中一點點的波霸奶茶總糖含量最高（9.30g/100g），「維星」鐵觀音珍珠奶茶總糖含量最低（3.8g/100g）。

測試人員同時按每款茶的總體積算出其各自的總糖值，10款珍珠奶茶每杯總糖值範圍為26.6g至60.9g。以每塊方糖4.5g計算，「一點點」波霸奶茶單位總糖含量最高，每杯總糖量約為13.2塊方糖量。「維星」鐵觀音珍珠奶茶單位總糖含量最低，每杯總糖量約為5.9塊方糖量。

內地有營養科主任醫師認為，一個正常成年人要求每天葡萄糖攝入在40至50g，最好不要超過25g。若按測試結果看，飲用一杯上述品牌的奶茶，已經達到甚至超過一天的糖攝入量，顯然糖分含量過高。

為了進一步了解珍珠奶茶的糖分情況，測試人員還檢測了三款奶茶「全糖」和「半糖」的總糖。結果發現，半糖實際上是全糖奶茶的七成至八成含糖量。

此外，測試結果還顯示，在10款珍珠奶茶中，未有驗出反式脂肪酸、甜味劑、塑化劑。

（中國消費者報）