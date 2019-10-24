【金雞百花】《我不是藥神》8項入圍成大戶　台灣藝人出席受矚目

2019年10月22日，中國金雞百花電影節官方微博公佈了第32屆中國電影金雞獎（即第28屆金雞百花電影節）入圍名單，其中已在2018年獲得第55屆台灣金馬獎最佳新導演、最佳原著劇本、最佳男主角3項大獎的《我不是藥神》獲得本屆金雞獎8項提名，成為現階段最大贏家；反觀在第55屆台灣金馬獎獲得4項大獎成為最大贏家的《影》則僅獲得2項提名。

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2019年8月7日，自國家電影局公佈暫停大陸影片和人員參加台灣金馬影展之後，本屆金雞獎入圍名單並無任何一部電影參與2019年第56屆金馬獎，包括之前被認為能問鼎金馬獎多項大獎的《地久天長》、在技術面突破華人電影新境界的《流浪地球》等片，而入圍名單中更沒有任何一部台灣電影，港片則以《紅海行動》一支掛帥。

值得特別一提的是，台灣政府雖未明令禁止台灣影片與從業人員參加金雞百花電影節，但台灣社會彌漫著「兩岸對立」的氣氛，前來參選台灣電影較有限。也因此，本屆金雞獎入圍者，同時也是台灣女星的劉若英（《後來的我們》）、何昕明（《後來的我們》）以及廖慶松（《小狗奶瓶》）會否出席金雞獎頒獎典禮將受矚目。

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回到本屆金雞獎入圍名單上，今次被外界格外矚目的，且競爭最為激烈的當數「最佳男主角」獎項，有的已於2019年2月在柏林影展中榮獲銀熊獎的王景春（《地久天長》）、於2017年11月在東京影展中榮獲影帝的段奕宏（《暴雪將至》）、於2017年在台北獲得金馬獎影帝的塗們（《老獸》），以及於2018年獲得金馬獎影帝的徐崢（《我不是藥神》），屆時4位影帝對決，精采可期。

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至於「最佳女主角」名單，將由《後來的我們》的周冬雨與《媽閣是座城》白百何和其他演員姚晨、馬伊琍、詠梅、趙小利六位女星捉對廝殺。周冬雨曾以《七月與安生》獲台灣金馬影后，呼聲較高。白百何在2017年便以《捉妖記》提名金雞獎「最佳女主角」，今年再度入圍可說是來勢洶洶，白百何在片中飾演的梅曉鷗，不僅憑藉自身扎實的演技功力，把歷經滄桑的女疊碼仔演繹的入目三分，表現十分搶眼。

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值得玩味的是，中國名導演張藝謀曾以《影》一片獲選2018金馬獎最佳導演，但《影》在本屆金雞獎僅入圍2項，也沒有入圍導演獎。同時，張藝謀在2019年2月的柏林影展臨時因為「技術原因」將新片《一秒鐘》退出主競賽單元展映，引發廣泛討論，外媒《BBC》中文網便報道2019年是中國電影的「撤檔年」。

此外，在紀錄片入圍部分，中國近年紀錄片成績有目共睹，但今年非主流紀錄片「金馬去不了，金雞報不了」，恐怕使得紀錄片只剩下報喜不報憂的聲音，日後發展將會更形艱難，例如入圍2018年金馬獎的《四個春天》便沒有入圍本屆金雞獎。

金雞獎創立於1981年，自2005年起與百花獎輪流舉辦，本屆報名資格為2017年5月16日至2019年6月30日，經國家電影局審查通過，在國內外發行的故事片（劇情片）、兒童片、戲曲片、科教片、紀錄片、美術片（動畫片），並將於2019年11月23日於廈門舉行頒獎。