【This．中國】甲骨文發現120周年　破譯一字「萬」金卻僅1人成功

1899年，時值清光緒25年，晚清大臣、金石學家王懿榮在中藥商（一說古董商）手中收購了一批甲骨（龜甲與獸骨的統稱），在其上發現了留有篆刻痕迹，認為是古代文字，從此開啟了「甲骨文」之學，據今已有整整兩個甲子，120年之久。 2016年，中國大陸河南安陽省中國文字博物館發出了一張公告，稱若能破譯出甲骨文之意義並經專家學者認證，一字懸賞10萬元人民幣；若能為已有的甲骨文解釋做出新意涵，一字懸賞5萬元人民幣。公告至今，卻僅一人得到。 2019年，文字博物館再次發布徵集公告，懸賞價錢不變。而有待解讀的甲骨文超過3,000字，加上有爭議的甲骨文則將近4,000字；簡單計算，甲骨文解釋總共價值近3.5億元人民幣，真真正正是「一字千金」。

時至今日，甲骨文仍有三分之二未能破譯。(維基百科)

甲骨文破譯之路漫漫根據《北京青年報》報道，公告發布後首波徵集至今，僅有一人得到人民幣10萬元。據悉，目前破譯出的甲骨文約為1,500字，僅為全部發掘出的甲骨文字的三分之一，其中更還有約500字被學界認為存在爭議，可見甲骨文的破譯難度非同一般。

目前發掘出的甲骨文從地點和考古成果，被認為是商朝中晚期（前1300年）留下的記錄。和其他世界上有名的古文字相比並不是特別的早，例如蘇美楔型文字和古埃及的聖書體均起源於約前3200年，但這兩種文字都基本上已被完全破譯，任何新出土的文獻只要經過一定時間研究都可被通譯解讀。

為何會有這樣的差異？並非是因為甲骨文學者比起蘇美學者或是古埃及學者不努力，而是客觀環境上的不同導致的結果。

甲骨文的破譯是一大難題。（VCG）

消失中國人記憶2000年首先甲骨文發現120周年，看似很長，但若對比蘇美文字自從在一世紀失傳之後，最晚於1618年已被重新發現，到了18世紀已成為考古學界中的「顯學」。

反觀甲骨文，自從殷商滅亡之後（約前1000年）就被湮沒在廢墟中，甚至沒有在其餘任何地方留下任何記載有這樣的文字，完完全全地消失在中國人的記憶中將近兩千年。

除了研究時間上的差異，還有研究文獻上的不足。古埃及文字則甚至有一部四世紀留下的「字典」存在，雖然古埃及文字並非完全都記錄在上面，但對於試圖破譯古埃及文字的學者亦有許多幫助。

此外，古楔型文字與古埃及文字存在時間既久，使用者周遭也有眾多民族圍繞，不同文化的互動留下了珍貴的文獻可供比對。例如古波斯的貝希斯敦銘文，上面足足書寫了三種楔型文字的版本：古波斯文、巴比倫文、伊蘭文，大大增進了楔型文字的破解進程。

貝西斯敦銘文刻在伊朗貝西斯敦山上，成為聯合國教科文組織認定的世界遺產。（維基百科）

古埃及文的破譯也是類似。刻有古埃及聖書體、古埃及世俗體以及古希臘文版本的羅塞塔石碑一被發現，幾乎就等於了古埃及文的破譯證明，因為古希臘文是現代人類可以閲讀理解無誤的。

但甲骨文還未被發現有類似的遺物存在。古中國周遭未曾有同時發展出文字的文化存在，即使是古朝鮮、古日本、古越南等曾輸入漢文字的文化圈，時間都在西元年之後，不可能留下與甲骨文同時代的文獻，而輸入的也都是已經與現代漢字極為相像的文體。雖然這些文化的確保留了一些在中國已經失傳的文獻（如日本保留了《蘭陵王入陣曲》），仍對甲骨文破譯沒有幫助。

另外還有研究方法上的差異。楔型文字、聖書體甚至美洲的馬雅古文字的解讀都有一個共通點，那就是至少在晚期的版本上，它們是有音節的成分在的，即使是象型文字的聖書體與馬雅文字，都使用了固定或半固定的音節符號，這對解讀不同的文字上有很重要的意義。

但是甲骨文至今沒有找到有固定音節的迹象，這並不奇特，因為甲骨文本身是象型文字，最早期的楔型文字也是象型文字而沒有使用音節符號的迹象。但這就表示了甲骨文的字與字之間的關聯很薄弱，無法靠著解讀出一個字而能破譯出其他字的規律。

中國歷史上的王朝更替的影響也是難以估計的。取代殷商而崛起的周朝很可能沒有完整繼承到商朝的文字，甚至有意無意地改變文字寫法，在周代，甚至各個封國都發展出不同樣貌的文字，如六國文字、蝌蚪文、鳥蟲體等等。秦代周後，被大幅改造過的隸書逐漸取代了古中國的篆文，而現代漢字是直接繼承自隸書的，這中間的種種斷層註定破譯古文字的困難。

精通金石學的王懿榮被視為甲骨文的發現者，在他發現甲骨文之前，甲骨文已經消失在中國歷史2000年。（《清代學者象傳》）

科技能否加速破譯速度?

據台灣媒體《中時電子報》報道，今年的10月18日，大陸官方在安陽舉行的「紀念甲骨文發現120周年國際學術研討會」上宣布，「殷契文淵」甲骨文大數據平台正式上線，這是全球最全面的甲骨文數據庫，希望透過大數據支援，讓「甲骨學」研究進入智慧化時代。

這個數據大平台是由河南安陽師範學院建立的，包括字形檔、著錄庫、文獻庫及「殷契文淵」平台，共「三庫一平台」。報道指出，甲骨文研究人員透露，建立甲骨文數據庫難度大，主因是甲骨片材質特殊，片多易碎，而且分布全球各地，只能試著提取甲骨照片、拓片等圖像的邊緣資訊，在庫中搜索滿足匹配條件的甲骨圖像，再透過AI技術運算，尋求破譯可能性。

目前平台中已錄入10萬多則甲骨數據，學術類文章2萬多篇以及246種甲骨著錄，希望能透過高科技加速甲骨文破譯速度。