【心．城市】走近中國南端　享受藍天、浸淫碧水、環抱「三沙」

永興島目前是海南省三沙市政府所在地，也是西沙群島、中沙群島、南沙群島的行政中心，更是西沙群島的交通中心。 現在，經過填海工程後的永興島，已成為南海西沙、中沙、南沙、東沙群島中面積最大、機場最大、港口最大、人口最多、海拔最高（原本最高的石島，填海後成為永興島的一部分）的地方。

+ 34 + 33 + 32

永興島（16°50’03”N、112°20’15”E），距西北方的海南島榆林港180浬，是中國西沙群島東半部宣德群島中的島嶼之一，長1950公尺、寬1350公尺、面積2.6平方公里，是西沙群島面積最大的島嶼，最高海拔5公尺，同時也是海南省三沙市人民政府駐地，常住人口1443人；越南也聲稱擁有主權，並稱為「富林島」。

該島由珊瑚沙堆積而形成，四周沙堤環繞，島中部低地是潟湖乾涸而成。島上植被茂盛。一般漁民俗稱「貓峙」或「巴注」。原始面積2.13平方公里，填海造陸後擴大到2.6平方公里。事實上，永興島的名字出自於1946年，中華民國政府派遣海軍「永興」艦接收西沙群島，並以艦名命名為島名。

圖為1945年底由中華民國海軍自美國接收的八艘軍艦之一「永泰艦」，與接收西沙群島的「永興艦」屬同級艦。（截取網絡）

「永興」的誕生

1950年，解放軍佔領海南島後，國軍於當年5月8日撤離永興島，解放軍旋於5月13日進駐，並逐漸控制永興島在內的宣德群島，由於兩岸「中國」政府長時間無暇顧及西沙諸島，越南在美國幫助下又陸續侵佔西沙永樂群島，和中共的宣德群島隔海對峙，其後近20年中，雙方爆發多次衝突。

1974年，解放軍和越南海軍爆發武裝衝突，解放軍擊敗越南控制了整個西沙群島。

1955年11月，廣東省海南行政公署派出「國營海南鳥肥公司」在西沙群島開採鳥糞礦產資源，人數曾經高達600多人，當時也在西沙群島組建民兵組織。1956年7月起，海南水產局成立「海南行政公署西沙漁業生產指揮部」。1958年10月，瓊海縣組織潭門、長坡的漁船及漁民，成立「西南沙漁業公司」，展開大規模的漁業生產、拓荒種植、開發西沙。

圖為海南三沙中建島上的人造景點「海草旗幟」。由於每面旗幟長66米、寬44米，占地面積超過7個籃球場。因為篇幅巨大，太空中的衛星能輕鬆識別。（VCG）

中越吵鬧不嫌少

1959年1月，南越派軍占領西沙甘泉島和珊瑚島，並在北島、琛航島驅逐島上中國漁民。1959年2月，北京指示海軍組織艦艇巡航西沙，確保宣德群島不失。3月1日在海口成立「西沙群島、南沙群島、中沙群島辦事處」，3月3至20日，南海艦隊組織護衛艦1大隊的172、124、134艦；獵潛艦73大隊的103、123、143、153艇、快艇11支隊及護衛艇4艘調至榆林港、搶修陵水機場，準備進駐海軍航空兵。

3月17日「南寧」護衛艦和「瀘州」獵潛艇組成海軍第一支西沙巡邏編隊，在榆林海軍基地政委袁意奮、快艇11支隊支隊長王發明率領下，18日清晨抵達西沙海區，沿南島、中島、北島、東島一線巡航。21日返回榆林海軍基地。3月25日，南海艦隊由護衛艦、獵潛艇各1艘組成編隊，二次西沙巡邏，編隊指揮員為榆林海軍基地政委袁意奮和快艇11支隊副支隊長武毅。

4月3日，第3次西沙巡邏編隊運送西沙工委人員進駐永興島。4月9至12日，第4次西沙巡邏由湛江海軍基地司令員高希曾率隊「南寧」護衛艦、123獵潛艇；南海艦隊司令員趙啟民、工程部長劉墨卿、航保副處長趙有志等人隨行登島，研究永樂島設防、補給問題。至1959年11月23日，全年16次巡邏西沙，動用護衛艦9艘次，獵潛艇23艘次，運輸船1艘次，達到警告南越，在宣德群島建立軍事據點，鞏固生產基地的目的。

位於三沙的中建島孤懸於西沙群島西南端，處在遠東通往東南亞的海空要道之上，北距海南島三百餘公里。（VCG）

「永興」雖小，五臟俱全

目前，島上建有中國工商銀行西南中沙群島支行、醫院、糧食站、郵電局、百貨商店、水產公司；1991年建成民用機場及陸續加長一條3000公尺跑道，2016年底開通每日往返海口美蘭機場的波音737-800包機航線；碼頭可停靠5,000噸船隻；2012年6月21日更設立「三沙市人民政府」；2015年12月啟用第一所三沙市永興學校，也完成4G手機信號覆蓋。