【話匣子．校園欺凌】《少年的你》票房破6億　台灣展綽號制服

「這世界上就兩種人，沒本事被欺負的人和有本事的壞人。」「那你是哪種人？」中港合拍片《少年的你》由曾志偉之子曾國祥執導，易烊千璽和周冬雨主演，上映短短4天，票房就賣破6億人民幣，在豆瓣更拿下8.4分的高評分，不同於一般校園愛情片，《少年的你》繼《悲傷逆流成河》後再碰觸沉重的校園欺凌題材並探討少年犯罪問題，被譽為內地首部「深度直觀」展現校園欺凌的電影。 不僅在大陸，校園欺凌問題在港澳台亦長期以來都是社會關注的焦點。在台灣，台教育部日前在Facebook上貼上8件制服的照片，在姓名那欄卻被繡上各種難聽的綽號，「那個沒屌的」、「歐羅肥」、「太平洋」等，讓大家反思校園欺凌的嚴重性並鼓勵被欺凌者撕掉標籤（台灣稱「霸凌」），走出自己的未來。 在國際反欺凌月（National Bullying Prevention Month）的10月，「校園欺凌」的題材在兩岸都成為輿論熱點。

《少年的你》在內地上映3天票房已破5億人民幣。（截取網絡）

《少年的你》檔期一度延遲

由曾國祥執導的校園青春犯罪片《少年的你》原定於6月27日上映，但疑似因為議題敏感而推遲至10月25日，上映短短15小時就迅速突破2億人民幣，截至目前為止已賣破6億人民幣，在講述純愛、熱血友情的華語校園青春片中走出另外一種類型。

《少年的你》劇情講述高考前夕因為同班同學的校園墜樓意外，使得學校的優等生、性格內向的陳念（周冬雨飾）被牽扯入，而在她孤獨的時候一個少年小北（易烊千璽飾）闖入她的生活，他們的18歲夏天開始了一場戰鬥。而電影裡面的校園欺凌和暴力，讓許多人產生共鳴，易烊千璽更在微博轉發1分鐘的影片，內容簡介內地法律對校園欺凌的規範，他在微博寫下，「當每一個人都貢獻力量，我們就能保護少年，保護世界。」

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《少年的你》上映後，豆瓣除了給出8.4分的高分（截至29日），也掀起許多對校園欺淩的討論。有網友評論「校園欺凌真的很可怕！ 受害者一輩子都有陰影！ 而有些學校和老師真的態度漠然不負責任更縱容了不良事件的發生！」也有網友分享目睹欺淩的過程，「6月的盛夏，我清早來到教室，發現同桌同學的書桌桌肚裡被惡意灑滿了優酪乳。那優酪乳粘稠地蔓延在她的作業、課本、桌椅上，散發出令人作嘔的腐臭。」引發許多討論。

「那個沒屌的」、「歐羅肥」制服上的難聽綽號

校園欺凌在台灣亦是社會關注的熱點，早前台灣兒童福利聯盟調查就指出，逾9成家長擔心孩子被霸凌。

而日前台灣教育部更貼出8張制服的照片在Facebook，要大家猜猜制服的主人是誰? 制服的姓名欄則都被繡上侮辱性綽號，包括「那個沒屌的」、「高額頭」、「死矮子」、「綠茶婊」等。台灣教育部並寫下「8件制服，8個綽號，8位曾經遭受霸凌的受害者。

制服上的每一筆畫，都是一道傷口。每一個污名化的綽號，背後都是一個受傷的靈魂」貼文一出，引發廣大的討論和迴響，之後教育部再請制服的「主人」出來講述被欺凌的經歷。教育部主任秘書更表示，希望透過這個活動提醒大家，「別輕易繡上那些，難以拆下的玩笑。」

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台灣教育部最終並以「你的標籤，我的驕傲」強調要大家撕下別人眼中的負面標籤，在未來可以成為屬於自己的珍貴寶藏。而這一系列反霸凌的宣傳，得到廣大迴響和好評。

不是玩玩而已 屢禁不止的校園欺凌

「校園欺凌」在全球都是嚴重的問題，校園欺凌成為許多學生青春回憶的傷口，即使自己沒有經歷也在成長過程中看過別人被欺凌。根據2017年台灣兒童福利聯盟公布的「2017社會大眾校園霸凌經驗報告」，75.3%的受訪者曾遇到校園欺凌，九成民眾認為目前的校園霸凌問題比他們求學時更嚴重。而中國大陸也屢傳出校園欺凌的悲劇。

為防治校園欺凌的發生，台灣教育部已設有24小時的防治校園霸凌專線，而2018年，中國國務院則印發了《國務院教育督導委員會辦公室觀於開展中小學生欺凌防治落實年的行動通知》，要求各地方政府出台治理校園欺凌的法規。校園欺凌也逐步受到政府的重視，不再將其視為同學之間「無傷大雅」的打鬧，而是當成會造成受害者一輩子傷害的校園安全問題來處理防範。