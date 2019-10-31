【生活．中】沒錢「吃土」？　河南舉辦吃土大會即刻掃光

通常，兩岸民眾會說「下個月要吃土了！（或：吃西北風了！）」用於調侃自己因花銷太大，將沒有多餘的開銷在飯食上，落入節衣縮食的窘況。 不過，在內地有一個地方年年舉辦「吃土大會」，今（2019）年舉辦時，還吸引數千人與會，一噸的土也在一瞬間吃光！

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土和麵一起炒……硬脆香濃

中國地產豐饒，各路菜系皆有特色，連「土」做食物，都能排上美食之稱號，「土饃」就是一例。土饃特產屬於「豫」（河南）菜系，是河南濟源市王屋山區的特色傳統點心。

「土模」就是用觀音土（即白麵土）烘焙的饃，顏色似土，故有其名。土饃以麵粉為主要原料、雞蛋、芝麻、香油與蔥花為輔，並以觀音土烘焙、炒製而成。

據當地鄭文若介紹，這土需用濟源本地的觀音土，它無任何雜質；和麵時加入不同原料，能調製出不同的味道，將麵切成塊狀、條狀後，倒入翻滾的土中不斷翻炒，炒熟後，用篩子篩掉多餘的土，便可食用。食起來，有這樣的描述，「外酥裡軟、硬中有脆，酥香味濃」。

敢吃土嗎？屬於豫菜的土模樣如棒狀甜不辣，據說吃起來硬中有脆。（環球網）

白麵土含礦物質 變現代零食

2019年10月26日，在河南王屋山舉行的「吃土大會」上，偌大的黃底布上擺上一噸土饃，一噸土饃在布的上方拼成「吃土大會」字形格外醒目，下方則擺成雙手拱著碗，下方再有「珍惜糧食」四字。開始搶食後，百人湧上布條，立即掃光土饃。

一位慕名而來的遊客廖嘉禾表示，在外地特別想吃家鄉的土饃特產，這是家鄉的代號，聽到王屋山有吃土大會，特別從外地返鄉，感受家鄉味。

內媒「中國新聞網」還在微博上發佈「吃土大會」的新聞，引來不少內地網民討論，由於大會鄰近「雙十一」，有網民調侃說，「雙十一之後，安排一下」；也有網民留言說，「我們山東也有，我小時候吃過！好香的！好吃！」。

據陸媒報道稱，白麵土富含礦物質，部分山區民眾為以食用土饃來調整人體機能，一說土饃具有醒脾健胃、消滯化食、柔和腸胃的功效。目前在市面上或是藉由淘寶網搜尋，還能購買到土饃的零食，口味能選擇鹽芝麻、奶油芝麻、香蔥芝麻等等口味，已從傳統點心發展成頗具規模的現代零食。

當年……吃到肚脹胃爛慘死

食土饃真正來源雖不可考，但是土饃大會新聞一出，有網民回憶說，曾看過一齣電視劇，在鬧飢荒的年代沒吃的，最後吃觀音土，因不能消化，最後肚子脹死。在尚未發達的年代，內地大多為務農的農民，需看天吃飯，遇上鬧飢荒時，觀音土就成為吃完樹皮、草根後果腹對象，「大躍進」後演變成大飢荒，觀音土也扮演相同角色。

觀音土因食起味道有些糯米味，因此又叫做糯米土，是白泥巴，有的地方稱之為「仙泥」，顆粒細膩。據悉，食用觀音土的做法簡單，可以做成泥丸子，放點鹽用水加熱，食起像糯米元宵。

不過，雖然人吃了觀音土會有飽腹感，但若大量食用，人體無法消化它、也無法排洩，只得用竹籤、樹枝、手指掏，令食者十分痛苦，最後會腸胃潰爛而死。

鬧飢荒的年代，人啃樹皮，後吃土。（截取網絡）

可食土 淘寶一包250人民幣

諷刺的是，這種飢荒時期人們不得已用以飽肚的食物，2015年曾於網上販售，且要價不斐。當年淘寶上販賣一種「高齡土」的泥土，可直接食用，一包248元人民幣（單位下同），稱是由西班牙進口。有專家隨後指出，沒有「高齡土」，只有「高嶺土」，又叫觀音土。販售消息一出，也讓內地民眾紛紛戲稱，「這年代窮得連土都快要吃不起了！」

就如同「吃土大會」上的黃底大布，以土饃擺出「珍惜糧食」，現代社會仍是民以食為天，「一粥一飯當思來處不易」仍為硬道理。