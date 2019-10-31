【This．中國】沖繩首里城被毀　卻也燒了中國「記憶」

又一場文物之殤發生了。 位於日本沖繩的世界文化遺產首里城於10月31日淩晨2時許發生大火，火勢迅速從正殿蔓延至北殿，隨後又從正殿向南殿開展，及至首里城內內外外多處建築。 然而，這場大火不只燒透了沖繩人的心，也將許多和中國歷史息息相關的文物化為灰燼——中國風格的宮殿、禮器、康熙乾隆等歷代中國帝王所賜的匾額……

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依據那霸市消防部門表示，首里城4萬5千平方呎的建築皆被燒毀，約略香港近期開幕War Game室內場（Impact Force CQB）的大小，至於起火原因仍在調查中。

那霸市市長城間幹子（Mikiko Shiroma）在今（31）日記者會上表示，希望盡快重建首里城，首里城不僅是世界文化遺產、當地旅遊業寶貴財產，更是記錄琉球歷史的象徵性建築。

事實上，首里城在10月27日至11月3日舉辦「首里城節慶」，期間將舉行各種活動重現琉球王國的宮廷儀式。據悉，相關工作人員為準備第二天活動工作至30日深夜。然而，突如其來的大火吸引全球各界關注。

那霸市市長城間幹子在市政府召開記者會不斷強調，非常遺憾。（截取網絡）

曾參與首里城復原和保護工作的琉球大學名譽教授高良倉吉相當扼腕的表示，「首里城的重建凝聚了眾人智慧，除了建築物本身，還復原了大量琉球王國時代使用的道具。」

首里城是琉球王國的歷史象徵，從1429年至1879年之間是琉球王國的政治中心。與日本本土常見的城池不同，不僅是構造上以原木為主，同時也受到中國建築風格的影響，造型與用色都有濃厚的中國色彩，並以龍形裝飾做為帝王象徵。

沖繩政府雖然出動了近30輛消防車出動，但仍無法挽回「沖繩的記憶」。（歐新社）

據上海復旦大學韓結根教授的研究指出，自明洪武朱元璋五年（1372年），琉球中山王察度派其弟泰期到中國納款稱臣、建立宗藩關係，到清光緒五年（1879年）被日本佔領吞併改名為沖繩縣以前，琉球一直是中國的附屬國。

而在這500多年間，琉球歷代國王即位，均須上表請求中國皇帝冊封。而中國皇帝在收到請封表章後，則要派遣正副使臣攜帶詔書、敕書及賞賜的禮物，前往琉球舉行冊封大典。像是原擺放至首里城正殿上方的匾額——「中山世土」，即為清康熙51年（1712年）親自寫上「中山世土」四大字，命使臣賚賜；同時，也能在宮殿當中，見到清雍正、清乾隆的御筆之寶，可見琉球王國與清朝之間所代表的歷史意義，並且能從中印證中國文化對於琉球王國的影響。

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然而首里城在歷史上也是命途多舛，從1453年「志魯/布里之亂」的王位爭奪戰中首次燒毀，史料記載中於1660年和1709年也分別出現過嚴重火災。期間雖然是有修復，但「小島小民」，總是容易被境外勢力當成俎上之肉。

二戰時期，日軍竟在首里城地下挖掘設置陸軍第32軍總司令部，也因此成為美軍轟炸的目標，在1945年5月25日美軍軍艦密西西比號（USS Mississippi BB-41）連續三天的砲擊下，首里城又再度全毀。如今復原的首里城所遭逢的大火，也是歷史上的第5次燒毀紀錄。

「要再一次復原首里城，恐怕非常困難。」曾擔任首里城再建工程顧問、琉球大學歷史學者高良倉吉表示，由於首里城在沖繩戰時絕大多數的資料和文物都散失，戰後重建的計畫就耗費了30多年的時間，從資料考證、建材準備以及相關文物的復原等等，都是集合許多人的智慧結晶、極為困難的工作。只是，首里城今日再次遭受祝融之災，除了惋惜，更多的是悲痛與無奈。