【中國Geek】走進北京706青年空間　與天才「怪人」共聚

在北京五道口，這個清華北大等知名高校雲集之地，一度因高昂房價而被冠以「宇宙中心」的名號。從五道口地鐵站出來向西步行大概500米，左手邊的社區叫華清嘉園，10萬人民幣一平方米的居民樓裡，有一個「理想青年的聚集地」，它從706號房間幾經輾轉搬到15號樓頂層，名字仍沿用著最初的門牌號——706青年空間。 自2012年創立以來，706空間舉辦超過2,000場活動，清華教授秦暉、「學術男神」周濂、日本媒體人加藤嘉一、「單向街」創始人許知遠等各界人士都曾在這裡辦過沙龍。它在北京繁華的商業中心，為一群還在提問「這個世界還會好嗎？」的人，撐開一片精神自留地，也因此在短短幾年時間裡，逐漸成為內地最知名的青年空間。 在706空間的牆上，你只會看到貼滿思想家的畫像，馬克思、傅柯、尼采等，這些人不會帶給你物質和消費焦慮，但卻讓你產生更痛苦的思考，像古羅馬的哲學家西塞羅一樣，思考什麼是真正的教育，什麼是哲理，什麼又是人生。

走進北京706青年空間，可以看到舒適的躺椅和滿櫃的書本。（蕭炎攝）

不到一公里的距離，商業和思想在這裡分界。

進到706空間，一樓是咖啡廳，如果你在去年5月推開這裡的門，你可能會看到正在發表激昂演講的「傅柯」，或是反對越戰的詩人「金斯堡」，在人群湧動的空間，他們在呼喚愛與真誠的回歸。這是706的「復活的烏托邦」開幕式，他們邀請當代思想家與各個領域的青年行動者一起，從歷史與當下的諸多批判理論與實踐中汲取營養，來呼喚這個時代的青年精神。

上到二樓是一個落地圖書館，你很難在書架上找到一本暢銷書，更多的是文史哲類的經典書籍或雜誌，可以像周圍的人一樣，抽本書找個位置坐下來安靜看會兒，昏黃的燈光下是窸窣的翻頁聲，旁邊的凳子上可能還蜷著一隻慵懶的貓咪。有時候圖書館會舉辦活動，如果有人赤裸著上身披著床單走出來，不用覺得奇怪，他們可能在模擬蘇格拉底審判的現場，正假裝自己是雅典城邦的居民。在理想青年聚集的地方，「怪人」總是特別多。

706裡的那些「怪人」

趙春皓來到706青年空間，希望能繼續哲學課時的思維訓練。（蕭炎攝）

從北京大學哲學系畢業後，趙春皓創辦過一家教育創業公司，但最終以失敗告終。他還是想以某種方式把哲學課上的那種思維訓練延續下來。「未經審視的生活是不值得過的」，在解釋為什麼要發起這項活動，趙春皓總會以蘇格拉底的這句話開頭。

706裡一隅坐著一個物理天才，剛剛24歲，已經是博士後，一路跳級，但是他的困惑是沒法和家人保持一種親密的關係，甚至有時候枯燥起來，總是想打人。於是在加州大學學習心理學的顧同學就幫他來解決這個問題，沒有人會覺得這是異類。

如果放在中國傳統價值觀的語境裡，他一定是個怪人，甚至是個可怕的人。「包容」，這個詞說起來多麼容易，但在社會上越來越稀缺，人們對於和自己不同的人，不同的傾向，要麼敬而遠之，要麼視為另類，後者可以表達交流的管道非常之少。

包容並不只是意味著對不同存在的允許，那實際上跟冷漠的無視沒什麼兩樣，真正的包容該是一種由己及人的理解，在706參加過許多座談或是對話，其中有不少話題十分尖銳，在大眾中甚至可以稱為有些禁忌，但大家並沒有什麼忌諱，而是坦率真誠地交流各自的看法，解答彼此的不解，這一點吸引所有其他人。

706號房間充滿各色文青小物。（蕭炎攝）

高競爭壓力 706填補中國社會的何種需要?

在北京的地鐵裡有這樣一則廣告：「您來，我們培養您孩子，您不來，我們培養您孩子的競爭對手。」不得不說，作為廣告，它確實是成功的，一般人看到這則廣告，一種焦慮感會促使買課。畢竟「贏在起跑線」在13億人口競爭的社會，已是多數人的共識。

處在一個資訊喧囂的時代之中，諸如此類販賣焦慮的資訊如潮水襲來，不容選擇「Ｗhat、Ｗhere、Ｗhy」，這些終極的這些問題正被冠以不同的主語順勢而為。荒誕和瘋狂輪番上演，許冠中在《是荒誕又如何？》一文中寫到的：「意識到世界的荒誕是啟蒙的一種徵兆，而人們需要相信荒誕可以消解，而不是接受荒誕作為本體。」這是青年來到706空間的理由，也是當初創辦的理由。

許多青年來到706青年空間找尋自我。（蕭炎攝）

時間回到2012 年初，十幾個年輕人湊齊了錢，在北京五道口一處普通民居裡成立706 青年空間，辦起了青年沙龍。七年過去，紐約時報中文網、第一財經週刊、中歐商業評論等各大媒體，都曾深入報導過空間的模式，鄔方榮、程寶忠等706的主創們陸續出現在各大媒體上。

用程寶忠自己的話講，要成為「網紅」了——在內地，網紅並不能算得上是一個褒義詞，更多是指販賣眼球、嘩眾取寵，稍縱即逝的一種現象——自稱網紅，雖是寶忠的自我調侃，但也恰恰說明，706青年空間的存在正是當下所缺少的，它迎合或是填補了社會的某種需要。

在當下的中國物質經濟狂奔向上的代價，是個人思想和公共教育的匱乏，在上升空間和平等機遇尚存的時代，人們對未來抱有憧憬和極大熱情，但當世俗化成功的蜃樓幻滅，人們逐漸意識到自我存在的危機，工作上的忙碌會帶來麻木，但這種麻木已經無法讓人，尤其是年輕人安於現狀，強烈的懷疑開始讓人尋求精神的避難所。

烏托邦也難脫現實：「全球客廳計劃」

706青年空間正在找尋運作的新模式。（蕭炎攝）

不過，大家也不需神化706，這也是一個需要商業管理和運作的空間，每個月高昂的租金，已經讓主創們疲於應對。缺乏規範的管理經驗，也是中國大多數帶著情懷運作的空間，所遭遇的共同的困境。

除此以外，就是主流意識形態下或多或少存在的政治壓力。現在706正發起一場「全球客廳計劃」，號召人們將自己家的客廳開放出來，作為城市公共空間的一部分，發起討論或活動。在商業利益至上，又意識形態被主流化的當下，公共空間的生存困難可謂風雨飄搖。

去年1月，上海季風書園關閉，人們喊出「我們不光要哈根達斯，更要哈貝馬斯」的口號，而706發起的這場全球客廳計劃裡，內地的年輕人們想要將失去的公共空間，在自家的客廳裡面找回來。

這是706空間的一種延伸，以輕量的方式將孤島聚攏，這類空間的存在，或許也是當下大陸年輕人群體一個生存切片，後者正以這種方式找回自己的精神屬地。