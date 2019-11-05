【This．中國】點解係「龍脈」？　皇城脊椎上的「國運」密碼

北京市的格局有一條南北中軸線，被稱為「皇城的龍脈」，這條中軸線總長7.8公里，是北京城東西建築的對稱軸，由它不只能看盡的800年的歷史，也有元朝以來皇城的風華。 自1267年，元世祖忽必烈決定遷都至燕京（後稱大都，今北京城）開始，這條皇城的龍脈便匯集了北京的著名建築物，只是許多人不知道，這條中軸線，也藏有屬於國運的「密碼」和皇城的風水。

紫禁城位在北京中軸線的正中央。（VCG）

中國建築學家梁思成曾言：

一根長達8公里，全世界最長，也是最偉大的南北中軸線，穿過了全城。北京獨有壯美的秩序就由這條中軸的建立而產生。

北京中軸線上濃縮王城最精緻的建築，也有京城脊椎的美譽。

以往提到北京中軸線指的是元大都、明清北京城以來，北京城東西對稱佈局建築物的對稱軸。最中心是紫禁城，向南延伸到外城永定門，往北延伸至鐘鼓樓，全長7.8公里，共佔北京老城約65%的面積，這條城市軸線上的建築各異其趣，有王朝的皇室建築，也有民居和近現代建築，中軸線周圍則有有太廟、天壇等祭祀的景點。

北京中軸線南起永定門，最北到鐘鼓樓。（京報網）

傳統北京中軸線南起外城永定門，經正陽門、 中華門、 天安門、 端門、 午門、 太和門，穿過太和殿、 中和殿、 保和殿、 乾清宮、 坤甯宮、 神武門，越過萬歲山萬景亭，壽皇殿、最北到達鐘鼓樓的中心點。

有都城中軸線的其實不只北京，但是洛陽、南京等都城的中軸線已經大體消失。目前保存最為完整的剩下北京。而在北京申奧成功後，為了2008年的北京奧運，這條中軸線則向北延伸至奧林匹克森林公園，在這條中軸線上更多了奧林匹克公園跟奧林匹克體育中心；往南的部分，則在2019年多了中軸線向南延長46公里處的北京大興機場。

根據北京城市總體規劃（2016-2035），北京將構建「一核一主一副、兩軸多點一區」的城市空間結構。其中，北京中軸線比起國家行政、軍事管理等功能，更多的是一個城市框架的脊樑，展現歷史文化的功能，現在讓我們來由北而南帶你們一窺龍脈上的著名建築物:

1. 奧林匹克森林公園

奧林匹克森林公園位於北京市中軸線北端、奧林匹克公園北部。當初設計時的理念為「通向自然的軸線」。

2. 奧林匹克公園

奧林匹克公園東邊建造了國家體育場「鳥巢」，西邊則是國家游泳中心「水立方」。兩個建築在中軸線上秉持東西對稱布局，且一圓一方，體現中國古代「天圓地方」的思想。

3. 中華民族園、國家奧林匹克體育中心

1990年代，北京位連接城市中心和亞運村，在二環路鐘鼓樓橋引出鼓樓外大街，向北至三環後改名為北辰路，這條路成為北京中軸線的延伸，西邊是中華民族園，東邊則是國家奧林匹克體育中心。

4. 鐘樓

鐘樓在鼓樓北方，是老北京中軸線的北端點。1420年，明永樂十八年建立，曾毀於火災。於1745年重建（VCG）

5. 鼓樓

北京的鼓樓坐北朝南，是一個重擔三滴水木結構樓閣建築，是古代城市的報時台。（VCG）

6. 景山公園

7. 紫禁城

紫禁城毫無意外的位在中軸線，也就是龍脈的中心。（VCG）

8. 中山公園、太廟

中山公園內的社稷壇和太廟被認為是中軸線龍脈上的龍眼。

9.天安門

天安門原為明清兩代的北京皇城正門。現在成為中華人民共和國重要的建築。（VCG）

10.人民英雄紀念碑

人民英雄紀念碑是中華人民共和國為紀念中國近代史上的革命烈士而建的紀念碑。（VCG）

11.毛主席紀念堂

毛主席紀念堂在原中華門的遺址上興建，在人民英雄紀念碑的南面。也是中軸線上的重要景點。（VCG）

12. 正陽門

正陽門，是前門。明清兩朝的正南門，是老北京的「京師九門」之一。（VCG）

13. 永定門

永定門是北京外城最大的一座，也是從南京出入京城的重要渠道。（VCG）

14. 先農壇、天壇

先農壇在永定門西南，天壇位於永定門東南。都是古代重要的祭祀場所。

15. 北京大興國際機場

北京大興國際機場被視為是中軸線往南延伸。（VCG）

龍椅坐歪了? 龍脈上的「國運密碼」

早在先秦的《呂氏春秋》即有這樣的說法，

古之王者，擇天下之中而立國，擇國之中而立宮，擇宮之中而立廟。

也就是說皇帝所處的位置應該是天下正中，因此不難理解將紫禁城蓋在中軸線上的意義，此外，若將北京城視為一個口字，中軸線這一劃就構成了「中」。

而到元代，元世祖忽必烈劃定北京中軸線的依據是北京城的子午線。據說，當時負責為忽必烈設計修建大都的劉秉忠精通天文曆法，經測量忽必烈劃定的北京中軸線與子午線基本重合，中國古代風水學上，把具有吉祥寓意的地理山脈看成為龍脈，認為如果把都城和皇宮修建在龍脈上，就可以千秋萬代永保社稷。明清兩代的皇帝們，也都把龍椅端端正正擺在北京中軸線上太和殿的正中。有關皇家的重要建築也都對稱的佈局在這條中軸線的東西兩側。

但有趣地是，2004年，中國測繪科學研究院研究員夔中羽為設計航空拍攝北京中軸線建築的飛行路線，拿了巨幅的《北京衛星影像圖》和《北京航空影像圖》觀察時，當他目光沿著中軸線往北時，卻不自覺的發現「腦袋有點歪了」。在皇城以北，中軸線向西偏斜2度。在這個偏斜中軸線上地安門向西偏離子午線200多公尺，而元大都的鐘鼓樓已向西偏離子午線近300米，時至今日，偏差原因仍舊眾說紛紜，也引發「所以元明清三個朝代的33位皇帝的龍椅座都坐歪了嗎？」

北京中軸線事實上偏離本初子午線。（VCG）

但有許多說法都認為這是刻意為之而非技術偏差。從這個偏斜的中軸線順延270餘公里後，即為忽必烈入主中原前的國都元上都，因此有一說是劉炳中在設計時巧妙地把元上都和大都連成一脈，成為一條名副其實的龍脈。也有民間說法認為，中國的房子本來就不會蓋在正北正南，因為在風水上被視為是大凶，因此偏差是為風水考量。

時至今日，蘊含豐富歷史的北京中軸線已經是中國的世界文化遺產儲備項目，據《新華社》報道，目前已經確定的14處遺產點既有在中軸線上的，也有在中軸線兩側的，分別為永定門、先農壇、天壇、正陽門及箭樓、毛主席紀念堂、人民英雄紀念碑、天安門廣場、天安門、社稷壇（中山公園內）、太廟、故宮、景山、萬寧橋、鼓樓及鐘樓。北京市也已於2018年開啟對中軸線的整治計劃。