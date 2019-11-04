深圳性感女創客Youtube走紅　力圖打破對中國世界工廠刻板印象

「華強北」是深圳有名的電子產品市場。 在裡面，一眼望去，盡是堆疊的電路板、電纜和各種色彩的組件，以及「看來喜愛電子產品的顧客」。 不過，如果在市場裡稍加注意，能發現一位穿著「涼感」的女子四處走動、熟練的挑揀物品，所到之處，更讓男子的雙目捨不得離開。 她，是Naomi Wu，是一位電子工程師，也是一位KOL，更是努力打破社會觀感、西方對中國刻板印象的「文化英雄」。

Naomi經營一個名為Naomi 'SexyCyborg' Wu的YouTube頻道，頗為成功，在不到兩年的時間裡，就已經超過2800萬的觀看次數。（SexyCyborg）

Naomi是化名，網名叫「性感機體」（SexyCyborg）。Naomi思想開放，不顧世俗觀點，經常穿著清涼、在國內視為「有傷風化的衣服」出門逛街。甚至，在某種程度上，連女性可能都有點接受不了。

但Naomi毫無疑問的，不在乎，且在她看來，這是她的權利。

Naomi曾在電玩展，運用自己製造的產品，打扮成「SUPER SONICO超級索尼子」的模樣。（SexyCyborg）

Naomi事實上是一名「創客」，在西方傳媒眼中，他們把Naomi稱作「Reddit的中國性感尤物」。（編按：Reddit是一個西方娛樂、社交及新聞網站）

她製作各種東西，比方，倒酒的BarBot機器人，一種可兼作Linux黑客設備的化妝裝備，各種3D打印的可穿戴設備。當然，也有一些Naomi在深圳的生活片段。重要的是，每週都有成千上萬的人，為Naomi瘋狂，等著看她的影片。

也因為擁有魔鬼般的身材，專業的技術涵養，Naomi被國外幾百萬科技男子膜拜，被稱為「最性感的女黑客」。至於有多性感？不妨自己點開圖輯瞧一瞧。

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然而這社會，只要穿著裸露、解放「就是」情色。因此在網絡上，Naomi時常被稱為「妓女」、「蕩婦」和「婊子」，還受到了令人不安的人身安全威脅。

所以，她不得不使用化名「Naomi」來保護自己。

但回歸專業，回歸價值，回頭看看Naomi出色的職人態度。影片當中，Naomi手把手一步步的指導網民如何操作3D打印機，到詳細展演自己如何專研這些高科技設備。由於這份熱情，讓Naomi在YouTube、Reddit和其他平台上已經有了成千上萬的粉絲群。

右圖為Naomi自行為3D胸罩設計的構造圖。（SexyCyborg）

除了網絡上的創客工作之外，Naomi還在Ruby on Rails擔任專業工程師，全英文介紹這些高科技產品。

許多人驚訝Naomi流利的英文，但其實她生於廣東佛山，從沒有喝過洋墨水，英語全靠大學自主訓練以及觀看美劇。

而她之所以在Youtube上直播和分享這些影片，是因為Naomi在外國科技網站上看到有人談論中國的時候，都說中國只會模仿或抄襲，簡直是「Copy精！」等等。

Naomi在國外網絡平台Reddit，累積不少fan。（SexyCyborg）

這些流言蜚語，讓Naomi感到沮喪和不滿。

於是，她嘗試透過自己的能力來證明，深圳是一個現代化、包容和創新的城市。「中國人不只是會模仿，中國人也有創意文化，也有像其他國家一樣有趣的人。」

由於她在國外的爆紅，國內也越來越多的人關注到她，關注不只是她的外貌，關注她的專業與技術，甚至是Naomi對於這塊土地的理想與抱負。