【生活．中】「戰」南北、「戰」東西　睇睇兩岸地域歧視

「天龍國」、「天龍人」在台灣社會是常被用來揶揄台北市、台北市民的說法，諷刺台北市與該市市民是一群擁有特權、或自認為高大上的人；某種程度上，更代表了其他縣市對台北市或多或少的不滿。 當然，在台灣不只有台北市與其他縣市的混戰，南與北、東與西的糾葛亦存在於同樣的時空環境；把視野放大的話，更不用說中國大陸，種種地域歧視的論述也成為眾人議論的話題。

網民創作台灣劃分方式，從原本只有9種狂增到36種，展現許多幽默的劃分方式。（Facebook@Taiwanball)

在大陸社會中，所謂的「中國偏見地圖」流行過各地的不同版本，「北京人眼中的中國地圖」、「上海人眼中的中國地圖」、乃至於「河南人眼中的中國地圖」，都在網上流傳着。不過，扣掉河南自身外，幾乎都會看到大陸民眾心目中最「黑」的地方就是河南，更有「十億人民九億騙，河南人是總教練」的說法。

為什麼河南、河南人會被冠上這樣的封號？其實，從近年來的統計數據來看，各式詐騙案中的罪犯，並非總是河南人最多，因此河南得到這種封號、甚至獲得打油詩的「打氣」，往往都有說不出的苦衷，最後甚至變成河南人（簡稱︰豫）自己的地域歧視，豫西人（河南西部）會說，會騙人的都是出身豫東（河南東部），讓歧視由外部社會演變成自身社會的分裂。

在百度搜尋「河南」，可見不少「黑」河南的關鍵字。（截取網絡）

另一方面，台灣自古以來常有頂港、下港（台語）的說法。所謂「頂港」就是指過去的基隆港與淡水港，「下港」則是台南安平港與高雄港，台灣社會常聽到的「頂港有名聲，下港尚出名」（台語）指的便是在全台都很有名。然而，頂港、下港的說法，隨着時間與環境的演變，亦出現不同的意涵。譬如，頂港、下港被泛指為北部與南部，甚至更激進者，認為頂港就是台北市，出了台北市以外就是下港、就是「鄉下」。

其實，不論是大陸或是台灣，會出現不同地區或省分之間的歧視或偏見，與各地社會發展不均、或生活環境的不同有着千絲萬縷的關係。以中國大陸為例，豫東、皖北（安徽北部）、蘇北（江蘇北部）、魯西南（山東西南部）一帶，是網絡上流傳的各種偏見地圖中，存在最多負面印象的區域；但從歷史發展與地理環境來看，黃淮流域剛好覆蓋了這片區域，雖然曾經出過許多王侯將相，但是天災頻仍，使該區域的發展始終難以提升。為了討生活，確實有一部份出身當地的民眾，是以乞討、偷盜或打工賴以維生。

更嚴重的是，因為天災頻仍，河水改道家常便飯，使得土地等基層民眾倚賴的生活基礎也常常改變。處在不穩定的自然與社會雙重壓力之下，人們就更不會長期規劃，而只求眼前或短期的温飽。這些都是此區域之所以出盜賊、出乞丐的因素，也影響着外地民眾的觀感。

+ 3 + 2

一樣的，台灣各地戰南北、戰東西、戰語調也有着社會發展不均的問題。台北市相較其他縣市，有着完善的公交車與捷運系統、高速公路建設，其他各項基建亦可謂全台無出其右；從便利性、完整度、整體經濟發展等層面來看，台北市確實領先其他地方。的確，部分台北人存在着高高在上的天龍人心態，但絕大多數的台北市民，其實並未如此。

地域歧視難以完全杜絕、說到底也幾乎不可能消失。然而，不同省市地區的民眾，應該更要去理解其他地方的歷史發展與社會環境，而不是總憑藉着刻板印象或既定態度去解讀其他區域。多點同理心、多點包容心，願意去體會不同地方的文化與生活意義，也許才能慢慢消弭這些歧視。