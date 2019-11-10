【話匣子．雙11】雙11前內地網絡激辯：年輕人該不該「精緻窮」？

每年的雙十一，大家無不摩拳擦掌，早早在11月初看好自己要購買的商品：必買的口紅、面膜和保養品。不過，在今年雙十一的前夕，關於「年輕人該不該精緻窮」又躍上微博熱搜榜，在內地網絡引發討論。 11月7日內地綜藝節目《奇葩說》以「年輕精緻窮，我錯了嗎」為題目，邀請正反方辯論，從「精緻窮」成為一個流行詞，可以理解的是千禧世代以降，一代人的消費觀。

精緻窮在內地網絡掀起一波討論（網絡圖片）

精緻窮，這個詞最早出現在微博是2018年，指的是內地的年輕人迥異於上一代人「雖然賺錢賺得不多，但花錢卻花得不少的」的生活態度，若要一句話解釋就是「為了買到自己喜歡的東西和嚮往的生活，即使窮得明明白白，也活得開心閃亮。」只是也有網友認為「可以偶爾精緻，不能精緻窮」，認為精緻窮並非是正確的消費習慣。

支持「精緻窮」的網友認為，在自己的能力範圍內買喜歡的東西、善待自己並沒有不對。反對的網友則提到，認為許多人會在「精緻窮」的路上跑偏，最後反而會「吃土」，務實的理財，讓生活充斥實用的東西才是上策。

小確幸與精緻窮

從流行詞「精緻窮」的出現，其實也揭示年輕一代不同的消費觀。2018年，天貓在雙11全球購物狂歡節創下2,135億人民幣的總成交額，對於喜歡網上購物千禧世代逐漸成為消費市場的主力族群，他們的消費力和不同的消費習慣也在改變市場。

於此同時，不同於上一代人喜歡積蓄買房，千禧世代的人碰上全球經濟緊成長放緩的年代。「存不了大錢，就花小錢討好自己。」成為精緻窮出現的一個原因。這與台灣的「小確幸」的情況類似，《奇葩說》裡辯手傅首爾的一句「精緻窮是為了忘了自己的窮」被網友稱為，「像紮進自己的心理，窮還不能討好自己嗎?」

你是精緻的豬豬女孩還是佛系女孩

有趣地是，佛系青年這個詞在中國大陸成為流行語，也有一個「精緻的豬豬女孩」成為一種年輕人的新人設。而比起隨遇而安的佛系女孩，精緻的豬豬女孩是「即使窮到回家啃饅頭也要買下博主推薦的眼影盤」

即使每個月生活費人民幣1000或是2000，卻把積蓄拿去買動輒200、300的彩妝和保養品，「就算窮死，也要護膚！」即使沒有很多的積蓄，也要把自己的衣服、妝髮打理的精精緻緻，就像《奇葩說》裡楊超越的例子，一個月800的工資，花了700買了一條裙子。

而不論是「努力打理自己」的精緻豬豬女孩或是「隨遇而安」的佛系女孩，反映的都是在大環境下內地社會一代年輕人不同的生活態度以及迥異於上一代的價值觀。