【農曆十月十五】漸被世人遺忘的節日　消災解厄的下元節

趕在11月11日「雙十一購物節」凌晨下單、搶折扣優惠的民眾們，有注意到那天同時也是一個中國傳統節日嗎？今（2019）年11月11日，正巧與農曆十月十五日「下元節」同一天。 「下元節」對於現代人來說，可能是個相當陌生的名詞，但這個節日與民眾耳熟能詳的上元節（元宵節）、中元節（盂蘭節）有同樣的起源，屬於「道教三元節」之一。

圖為台北市關渡宮供奉的主神－三官大帝。三官大帝為天官（中）、地官（右）與水官（左），和節日上元節、中元節與下元節相互對應。（財團法人台北市關渡宮網站）

「道教三元節」為：上元節、中元節與下元節，也分別是天、地、水三官神明的誕辰。在過去，這三天都有相對應的祭祀活動。道教認為，產生天地萬物的基本元素由天、地、水所構成，因此將其視為神明－「三官」祭拜，且至少在唐代以前，已出現了三元節。《大唐六典》載：「三元齋，正月十五日天官為上元，七月十五日地官為中元，十月十五日水官為下元，皆法身自懺懲罪焉」。天官紫微大帝職權為賜福予信眾、地官清虛大帝為信徒赦免罪業、水官洞陰大帝主要為民解厄。因此有「天官賜福、地官赦罪、水官解厄」的說法。在古代下元節這天，各地道觀會修齋設醮、祭祀亡靈並祭拜水官大帝與祖先，祈求排解禍難，可以無厄一身輕地迎接新的一年。民間相傳大禹為水官所降生，因此也會在這一天祭祀大禹。

由於宋代普遍崇奉道教，北宋時下元節還是一個相當熱鬧的節日，且這天還有放假。宋朝史官李燾（1115－1184年），在其撰寫《續資治通鑑長篇》中提到下元節：「太宗太平興國六年（981）庚辰，詔自今下元節宜如上元，並賜休假三日，着於令」。《宋史》也有載：「太平興國二年（977）七月中元節，御東角樓觀燈，賜從官宴飲。五年十月下元節，依中元例，張燈三夜」，下元節的夜晚，也會掛燈慶祝。

在古代下元節這天，各地道觀會修齋設醮、祭祀亡靈並祭拜水官大帝與祖先，祈求排解禍難，可以無厄一身輕地迎接新的一年。（資料圖片）

但是從南宋起，下元節開始退為次位。由於南宋第二位皇帝宋孝宗趙眘（音慎，1127－1194年）的生日為農曆十月二十二日，在那天會舉行會慶節（皇帝誕辰，明代以後稱為萬壽節），且日期與下元節只差了七天。無論哪個朝代，每逢皇帝生辰都會大肆慶祝，對於民眾來說下元節與皇帝的生日慶會節相比，還是帝王的生辰較為重要，因此會慶節的風頭逐漸蓋過了下元節。被後世稱為「南宋四大詩人」之一的楊萬里（1127－1206年），曾寫詩描述群臣於下元日預備慶祝會慶節的光景，從詩名《下元日謁會慶節所道場，呈餘處恭尚書》，可知南宋時的下元節似乎不再如北宋時那麼重要。

如元宵節時要吃元宵、端午節時吃粽子，下元節在過去也有特殊飲食。在北方會於下元節這天吃豆沙包，南方則會吃「麻腐包子」、「米果」等食物。麻腐包子具有「送寒衣的包袱」象徵，在下元節這天，民眾再忙都會製作麻腐包子。麻腐的製作方式為，將麻籽碾細用水攪拌成糊狀，再過濾去皮，之後摻上熬成稠糊狀的黃米，即是麻腐。之後將麻腐包上蘿蔔、洋芋等內餡，就是麻腐包子。因下元節正好處於秋收時節，在福建省莆田地區的民眾還會製作特殊的油炸小點心，如將豆腐油炸，或是將剛收割的稻穀製作成薄餅，再將其包素菜油炸等。

由於下元節為祭祀水官的節日，於是也有相關的水上戶外活動，稱作「水色」，「水」為水官之意，「色」指色彩豐富。過去民眾會在下元節這天扎紙船，並將其塗上鮮豔的色彩，繪製完成後民眾會把這些紙船放入水中。這項活動主要流行在南方，因為冬季時南方降雨較少，因此人們會選在下元節這天晚上，藉由紙船向水官大人祈求降雨，保佑農作物平安過冬，不過這樣的習俗如今早已消失。

三官大帝。（資料圖片）

今日的下元節，民眾並不會同元宵節、中元節那般大肆慶祝，而過去的下元節習俗也多已流失在歷史的長流之中，現代民眾反而多會在這天到廟裏「補財庫」。道教認為，每人投胎時會欠下旅費，稱之為「庫錢」，若是沒還清可能會殃及後代子孫，因此普遍建議最好將庫錢還清，讓生活與財運更順遂，也就是「補財庫」。而被認為補財庫的好日子，通常都在三元節，而下元節更被視為一年之中最後補財庫的機會。

或許因為祭祖已有清明節，且也有中元節普渡亡靈，與具有人倫道德關懷的節日，如中秋、重陽相比，只存消災解厄功能的下元節，節日情感更是非常薄弱，於是自明清時逐漸從民眾的生活中淡出。因此，下元節同過去的人日（正月初七，慶祝女媧造人）、社日（有春社與秋社，時間分別在立春與立秋後，祭祀土地神的日子）、寒食節（清明節前一日或前二日，為禁火節）般，成為中國歷史上眾多消失的節日之一。