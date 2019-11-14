【品鄉村．多圖】中國西北之殤：實地走訪人類踏破的賀蘭山

賀蘭山位於寧夏回族自治區與內蒙古自治區的交界處，在古代是匈奴、鮮卑、回鶻、黨項等少數民族遊牧狩獵、生活衍習的地方，之後黨項族以賀蘭山下的銀川平原為基地，並建立了西夏王朝，興盛時期疆土曾擴及內蒙古、甘肅、陜北、青海一帶，與遼、金、宋相互抗衡。 千年過後，這些北方的剽悍民族接連被併吞融合、消失殆盡，遺留在賀蘭山上的巖畫，雖能感受古人奔放的氣息，但也令人感到寂冷，因為時間的毫不留情，只能望「畫」興歎。

來訪寧夏的賀蘭山，可見遠古時代留下的永恆記憶，圖為賀蘭山著名的巖畫。（VCG）

沉寂多年後，賀蘭山因為人類需求，又再次嶄露出現。賀蘭山雖然是中國西北地方重要的生態安全屏障。但同時，因富藏優質煤炭、矽石等資源，自20世紀50年代起，便有大規模的開採活動。

直到1988年，賀蘭山被列為國家級自然保護區，開採礦物的行為才被禁止。然而，賀蘭山地處偏僻，政府官僚還未有「現代化」的知覺，違規露天採礦的行為屢禁不止，山體可說滿目瘡痍、傷痕累累，生態環境更是愈加脆弱。

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跟著《香港01》的鏡頭，可發現賀蘭山有些地方的山體已經被掏空，窪地上的積水與一般認知的水色也有些不同。認真說來，在視覺感官上衝擊，令人感到痛心，為了人們的「生活」，只能不斷消耗自然資源，糟蹋自然環境，這樣代價實在太沉重，甚至都會反噬在人們身體，如此輪迴何時才能有改變。

慶幸的是，為解決賀蘭山生態環境問題，2017年5月，寧夏政府正式宣佈「賀蘭山生態保衛戰」，對169個地方開始生態環境綜合整治，確定關停賀蘭山自然保護區內所有煤礦、非煤礦山、洗煤儲煤廠等，並填埋了渣坑、削坡覆土、播散草籽、恢復植被等治理工程。或許有朝一日，賀蘭山有望再恢復過去的光榮勝景。