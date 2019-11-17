【天后出巡】媽祖神像從廈門去泰國　以「身份證號碼」實名登機

福建莆田湄洲媽祖（天后）從廈門「坐」飛機前往泰國，並於14日抵達泰國曼谷，展開為期5日的「媽祖下南洋·重走海絲路」文化活動。 令網民為之注目的是，媽祖竟然擁有「身份證」，以本名「林默」作「實名登機」。

媽祖神像從廈門去泰國，持「身份證」實名登機。（莆田新聞）

現場圖片顯示，湄洲媽祖持有的登機牌名字處打印著「LINMO」，乘搭航班為MF853，座位為56B。

值得一提的是，這已經不是媽祖第一次實名制乘坐飛機。早在2017年7月1日，湄洲媽祖就搭乘廈門航空，飛往馬來西亞吉隆坡進行神事交流活動。而在今年9月6日，湄洲媽祖神像也乘坐D3142次動車前往江蘇崑山，當時她手持「實名制車票」也引發熱烈討論。

今年9月6日，湄洲媽祖神像也乘坐D3142次動車前往江蘇崑山，當時她手持「實名制車票」也引發熱烈討論。（中新網）

有身份證號碼 姓名為「林默」

據內地傳媒報道，媽祖外出巡安前，工作人員會提前向有關部門申請和備案，其「實名制車票」是使用虛擬身份證號的特製車票。該身份證的號碼為「350321096003237001」，姓名為「林默」。

媽祖原名正是林默，是北宋時期福建海邊的一位女子，公元960年農曆3月廿三出生於莆田湄洲島，因救助海難於公元987年九月初九逝世。而「350321」是福建莆田地區身份證的開頭，「09600323」則對應媽祖公元960年農曆3月廿三的生日。