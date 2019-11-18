福州抽查網紅品牌奶茶：「無糖」奶茶亦含糖　4款完全無奶成份

以奶茶為首的手搖飲品在內地成為流行的飲食文化，但亦引發消費者健康憂慮。 近日，福建省消委會、福州市消委會對20間品牌飲料店的40款現製現售奶茶成份進行檢測，發現其中4成樣本的含糖量超出《中國居民膳食指南（2016）》所建議的每日攝取量，且部份標明「無糖」的奶茶仍含有糖，而7成樣本的蛋白質低於國家標準。

7成樣品蛋白質低於標準 4款完全無奶

據悉，是次檢測選取福州市20間奶茶店40件樣品，涵蓋喜茶、奈雪の茶、1點點、KOI、85℃等品牌，主要針對銷量較大的珍珠奶茶，購買樣品規格均為大杯。

根據中國國家標準《GB/T 21733-2008茶飲料》規定，奶茶飲料的蛋白質含量應不低於每100克0.5克，而此次抽查的40款奶茶中，蛋白質含量符合標準的僅有5個品牌的11款產品，另有29款樣品的蛋白質含量低於標準，不符合率達72.5%。其中，有4款奶茶樣品的蛋白質檢測均低於每100克0.08克的儀器檢測最低限度，未能檢出蛋白質含量，相當於完全無奶成份。

4成樣本含糖超標 無糖奶茶亦有糖

《中國居民膳食指南（2016）》（下稱《指南》）建議，應控制攝入添加糖，每日不應超過50克，最好控制在約25克以下。此次抽查中，20款「正常甜度」奶茶含糖量在21至48克（以蔗糖計）之間，平均每杯高達35克，其中16杯含糖量超過25克，佔樣本總數4成。

而樣品中14款標註「無糖」的奶茶，被檢測出含糖量在每100克1.1至5.8克（以蔗糖計）之間。其中小確茶、奈雪の茶、益禾堂等品牌的無糖奶茶，含糖量甚至超過《指南》建議的每日攝取量25克。

另一方面，40款奶茶樣品的脂肪含量在3.77至40.63克之間，平均為19.57克，其中4款奶茶的脂肪含量在30克以上。檢測中還有5款奶茶樣品檢出含有反式脂肪酸，含量在每100克0.0169至0.0519克之間。

（綜合報道）