【心城市．多圖】「關公」打翻了調色盤！　山西運城現絕美空拍

隨便在內地一座湖邊，望眼放去，常常以為來到海，偏偏湖水又是藍、又綠、甚至還有紫色，會令人誤以為來到巨人的調色盤。 這裡，是山西省運城市的鹽湖，也是中國古往今來的「鹽大佬」，更是全球第三大硫酸鈉（鹽）型內陸湖泊。

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山西的鹽湖，早在5000多年前，炎黃們就在這座湖裡發現可用的「鹽」（編按：據說鹽湖也是上古黃帝和炎帝阪泉之戰的地點）。正因為此處生產鹽，在春秋時期叫「鹽邑」，戰國時期叫「鹽氏」，漢代則叫做「司鹽城」，又叫鹽監城。

來到了宋元時期取之為「運司城」、「運城」，也就是以特殊的鹽運而命名的。特別一提的，當時山西運城的鹽，佔了唐代國庫收入的八分之一，宋代國庫收入的六分之一，可說是當時的「財庫」。

運城鹽湖約於5億年前的新生代第四紀形成，面積132平方公里，因為年蒸發量高於降水量數倍，形成天然鹹水湖。據有紀載的歷史，鹽湖已有4000多年的採鹽歷史，所產之鹽稱「河東鹽」。 01中國小百科

此外，這座因鹽而起家的城鎮，還出了一位赫赫有名的武將，他是三國蜀漢「五虎大將」之首，被後世尊稱「武聖」的關羽。

關羽出生在「運城」旁邊有個小鎮──解州鎮。書本上常說，關羽是河東解良人，也就是山西省運城市鹽湖區解州鎮。想當年這位紅臉大將軍推著車賣大紅棗的時候，也泡過這裡的鹽水，吃過這裡的鹽巴。今天，這裡不僅有紀念他的關帝廟，裡面有一座古色古香的春秋樓。有趣的是，運城當地的飛機場也被取為「關公機場」。

大致介紹了運城鹽湖的事蹟，也說說這裡的湖，為何七顏六色？

事實上，每逢夏季，鹽湖因為高溫，導致湖中的藻類與豐年蝦迅速繁殖，不同的藻類在鹽池中呈現出不同的顏色，也因為密度與光線折射而有層次不同的色調。所以，從空中俯視來看，大小不一的鹽池，也就有著不同的鮮艷顏色，好比天然的調色盤，散落在運城鹽湖地區。所以，有機會不妨來到山西運城市，看看大自然的鬼斧神工之外，順勢看看中國武將關羽的故鄉，比試比試「耍大刀」的功力。