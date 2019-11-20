武漢動物園展出大熊貓糞便供遊客嗅聞　員工：氣味清香

近日，武漢動物園展出大熊貓糞便，宣稱讓遊客聞聞糞便的氣味。園方指出，展出大熊貓糞便，可以讓遊客了解大熊貓糞便的形狀、消化程度，遊客還可以親自嗅聞，感受大熊貓糞便原來並沒有臭味，反而有一種竹香。

不少遊客嗅聞櫥窗裏的大熊貓糞便。（網上圖片）

據了解，在大熊貓主題的科普活動中，工作人員還會拿出膠袋包裹的大熊貓糞便，讓遊客動手捏一捏。園方表示，通過對大熊貓糞便的觀察，遊客可以知道大熊貓糞便的形狀、消化的程度，最重要的是可以讓遊客聞一下分辨的氣味。透過這種實物性的科普，比工作人員口頭講述更有意義。

園方稱，展示的大熊貓糞便會每日更換，每天早上飼養員打掃衛生後，會將大熊貓剛排泄的糞便放進去。雖然有些遊客一開始覺得噁心或不解，但很多人聞過之後都「覺得還挺好的」。

此外，動物園還展示了用大熊貓糞便製成的衛生紙，稱這種紙不僅沒有氣味，而且植物纖維含量高。

不過，動物園展出大熊貓糞便的消息引發網民吐槽。有聲音指，雖然大熊貓是國寶，但展出糞便的做法「太過界」：