【金馬56】以中港假結婚談婚姻自由　《金都》反思現代女性抉擇

第56屆金馬獎頒獎典禮即將於11月23日在台北國父紀念館舉行，香港新鋭導演黃綺琳，以首部劇情長片《金都》獲香港2018年FFFI（First Feature Film Initiative）首部劇情電影計劃資助，更以該片獲得本屆金馬獎最佳新導演、最佳男主角及最佳原創電影歌曲三項提名。

中港假結婚詐騙的新聞時有所聞，黃綺琳將其與從小生活的金都商場相結合，而有了《金都》的劇本。「由於家就住在金都商場對面，小時候逛商場時就覺得婚姻好夢幻呀，不過到了陪朋友挑婚紗的年紀時，就覺得婚姻並不是這麼浪漫的事物，是相當麻煩的。」而黃也發現到金都商場有很多香港非常在地的文化，認為可以為從小生活的地方，寫一個故事。

女主角阿芳在面對男友Edward大張旗鼓的求婚時，對於即將到來的婚姻關係，開始感到迷茫與不安。（台北金馬影展官方網站）

《金都》主軸是現代都會女性在面對婚姻時的迷茫與不確定，以坐落於香港太子的廉價婚禮購物百貨——金都為背景，同時也以此作為片名。片中飾演女主角張莉芳（阿芳）為香港知名藝人鄧麗欣，黃綺琳則大膽選擇舞台劇演員——朱栢康飾演男主角Edward，兩人將男女朋友間的親暱，以相當自然又生活的方式展現，給予觀眾不一樣的香港都會男女的印象。

劇中阿芳透過兩種婚姻關係，產生許多疑問。第一種是與交往多年的男朋友即將建立婚姻關係，但與男友在婚事上的磨擦、不滿，讓阿芳反思未來的日子都要一直壓抑着自己過活？第二種是與大陸人維持十年有名無實的婚姻關係，卻是白紙黑字地記在法律上，也讓阿芳有了「既然可以同居，那為何不可以裝結婚呢？」的反問。

影片中使用了許多詼諧、逗趣的方式，描繪出香港人眼中的大陸人。雖然電影主要討論婚姻，但更多的是談論婚姻中的自由。儘管香港在各方面，與大陸相比擁有更為自由的環境，但是人口如此稠密與高房價，把香港人侷限在一個狹小逼仄的空間裏，同時也讓人們的目光、思想變得保守。

由鄧麗欣主唱的《金都》入圍「第56屆金馬獎」。 (網絡擷圖)

劇中也很許多對話可以凸顯中港兩地的齟齬，卻又不會太過嚴肅而是以日常的對話帶出，如與阿芳假結婚的大陸人——楊樹偉問她： 「你去過美國嗎？沒去過，怪不得你不懂自由。」而另一邊阿芳也反問楊樹偉：「你知道微信都被監控嗎？」引發現場觀眾笑聲。

而楊樹偉在片中，是位有理想與抱負的大陸青年，完全跳脱出以往與過去港片裏大陸人的形象和固定的模板。儘管楊樹偉在離港時將整個行李箱裝滿了奶粉，但是成熟的個性，又能一眼看出男女主角相處的問題，和Edward年過三十存款還跟母親聯名相比，卻顯得更為討喜。

不過Edward的媽寶行為、控制狂、愛打電動的個性，鮮活地展現時下年輕男女交往相處中的毛病，更與過去港片男星所塑造的帥氣形象相差十萬八千里，但也平易近人許多。尤其是片末，Edward的情緒轉折相當精采且一氣呵成。

許多劇中台詞，都在詢問着婚姻自由，如一開始阿芳意外買了一隻烏龜，Edward看到了說：「妳把牠從一個缸帶到另一個缸。」暗示着阿芳儘管逃出原生家庭的禁錮，但還是逃不過婚姻，而片尾Edward的母親沒有過問阿芳，私自將烏龜放生，也隱喻着阿芳的選擇。

整部電影的的氛圍、情感都相當豐富、飽滿，雖然由曾獲得13次金馬獎榮譽的剪接師張叔平操刀，但全劇過場的黑畫面不太自然，也是《金都》比較可惜的地方。電影最後，一反過往探討女性、婚姻和自由的電視劇與電影套路，沒有清楚指出阿芳最後的選擇。這點或許讓觀眾看完電影后感到苦惱，不過黃綺琳表示，以此作為結局同時也是她目前面對婚姻的態度，表示着婚姻許多可能性。