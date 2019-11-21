【This﹒中國】天地不交萬物不通：中國最早的性教育課本是？

接近2020台灣總統大選，平時安靜的台灣教育界也顯得特別不平靜。由於國民黨籍台灣總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，稱全台許多縣市的家長向她反映，台灣現行性別平等教育（簡稱性平教育）竟然教導小學生「如何肛交」、了解「何謂性高潮」。為此，台灣教育部部長潘文忠大動作召開記者會，親上火線解釋上述指控完全屬於不實內容，並說依據台灣《108課綱》編寫的中小學《健康與體育》，也不存在上述的說法。 為何實施性教育會引起候選人關注，並成為政見攻防的焦點？華人社會對性教育的偏見與扭曲到底從何而來？這要從中國自古以來的性啟蒙說起。

韓國瑜的妻子李佳芬的言論引發爭議。（中央社）

《易經》：陰陽交泰

春秋戰國時期，當時處於諸子百家爭鳴的時代，有人取《易經》的陰爻、陽爻等陰陽觀念，以其中的《鹹卦》：「天地感而萬物化生」、《否卦》「天地不交而萬物不通也」，加上將《繫辭》：「天地絪縵，萬物化醇；男女構精，萬物化生」等天（陽）地（陰）之氣的交感，衍伸至男女的性交上，並出現專門研究兩性陰陽煉氣與房中術的「房術家」，涉及性衛生和相應的養生學與優生觀念。陰陽、乾坤交泰的概念，也被後來的王朝所沿用。



例如明代修建皇帝、皇后的寢宮時，取自《道德經》：「天得一以清，地得一以寧」，是謂「乾清」、「坤寧」。而在象徵帝、後的乾清宮、坤寧宮之間，就有「交泰殿」。由於天、地，乾、坤，陰、陽等屬於兩兩相對的性質，為達到平衡、避免極端，兩者必須要相交，且相交之後能夠安泰，故名交泰殿。

中國最早性教育記載：東漢《白虎通義》

西漢末年天下大亂，東漢王朝重新統一中國，在漢章帝建初四年（79年），由朝廷召開一次全國性的經學討論會─白虎觀會議，漢章帝親自主持，邀集太常、將、大夫、博士、議郎、郎官及諸生、諸儒在白虎觀陳述見解，以彌合今、古文經學之爭。會後整理的會議記錄由班固（公元32─92年）編輯成為《白虎通義》。特別的是，《白虎通義•辟雍》除了記載貴族子弟十五歲入太學學習經術，還要學習性知識：

父所以不自教子何？為渫瀆（輕慢不嚴肅）也。又授之道當極說陰陽、夫婦變化之事，不可父子相教也。

所謂「陰陽、夫婦變化之事」，即現代所稱的性知識，但為了維護父親在兒子心中威嚴的形象，性教育不適合父傳子，只能由官辦學宮來教，這也是中國史上最早實施性教育的正式記錄。然而，迄今仍無出土文獻說明太學怎麼教性教育，故不得而知。

東漢的《白虎通義》就記載學生應該學習性知識。（網絡圖片）

唐代的「性開放」：唐太宗教導房中事

到了社會風氣開放的唐代，時人並不那麼忌諱談性，有關房中術的《素女秘道經》、《素女方》、《彭祖養性》、《序房內秘》、《玉房秘訣》、《新撰玉房秘訣》、《房內秘訣》、《養生要集》、《洞玄子》都列入了正史《隋書》、《唐書》中，並論及陰陽天地之道及其對男女雙方身體健康的重要性，性交技巧與姿勢，女性孕期護理與優生學，還有各種滋陰補陽的藥方與食膳。就連做為帝王的唐太宗（626─649年在位）都親自為妹夫薛萬徹（？─653年）講解房中事。

各類教授房中術的書籍，歷朝歷代翻印不絕。（網絡圖片）

根據《新唐書》記載，由於駙馬都督薛萬徹相當愚鈍，引得丹陽公主十分不滿，幾個月不與薛共同生活，有分析稱，薛萬徹不通性事。

「丹陽公主，下嫁薛萬徹。萬徹蠢甚，公主羞，不與同席者數月。太宗聞，笑焉，為置酒，悉召它婿與萬徹從容語，握槊賭所佩刀，佯不勝，遂解賜之。主喜，命同載以歸」

唐太宗聽聞後特地為薛萬徹置辦酒席，並召集其他駙馬一邊喝酒、一邊對薛進行「輔導」。待講完之後，太宗為了鼓勵薛，與他打賭後並故意輸掉，解下配劍賜之。丹陽公主便興高采烈地與薛萬徹一同回家去了。由此可知，夫婦性生活不和諧，甚至還會驚動皇帝出面調停，以化解家庭不睦。

唐太宗親自教授妹夫房中之事。（維基百科）

不過到了宋朝之後，程朱理學大興，提倡「存天理、滅人慾」，再一次獨尊儒術的結果，就是把與道教、陰陽術數的房中術視作傷風敗俗、旁門左道，在社會上群起而攻之，除了導致性學研究漸趨泯滅的悲慘結果，性教育也隨之遭到貶斥。

加上此時帝王酖於女色，如元順帝荒於聲色，大臣竟相邀寵與效法，追求淫蕩的房中術，明朝建立後，更將元亡的原因歸咎於帝王縱情聲色，從朝廷到士大夫都大肆宣揚去情慾、遠聲色、「三從四德」與「失節事大」等傳統家父長制社會的糟粕，不僅箝制了性學研究的發展，更加深了人們對傳統房中術的誤解和歧視，其濫觴餘毒迄今未絕。

例如現代努力宏揚中華文化的南懷瑾（1918─2012年），有部分追隨、吹捧他的達官顯貴並非真心想了解、學習中國傳統文化，反而只想學所謂的「金槍不倒」之類的歪門邪道，以滿足生理慾望，此種本末倒置的現象，應可從宋元以後房中術的發展看出端倪。