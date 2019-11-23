【極機密檔案】蔣經國行政院時期撤退計劃解密　設陸空兩路線突圍

台灣行政院日前解密一批機密檔案，其中包括屬「極機密」級的前總統蔣經國的「長安計劃第一號」，是蔣經國在擔任行政院副院長丶院長時期，行政院為其刻意設計的安全警衛計劃。 若遇到攻擊丶包圍或是其他緊急事件，蔣經國要從行政院脫離到其他安全地點時，安全警衛就會啟動該計劃，共有兩條陸空路線，空中是調派直升機直接從政院院區接走蔣經國，地面是由憲兵警衛部隊出動裝甲車輛接運蔣經國突圍。

蔣經國在1969至1972年擔任行政院副院長，其後又於1972到1978年擔任行政院院長。（行政院珍貴史料展示）

據台媒《自由時報》報道，蔣經國在1969至1972年擔任行政院副院長，其後又於1972到1978年擔任行政院院長。行政院為了當時已被視為「儲君」的蔣經國（蔣介石於1975年4月5日病逝），在1971年10月特別制定一套安全警衛計劃，代號為「長安計劃第一號」。由於該計劃涉及對蔣經國在行政院辦公的各項安全部署，以及在急難時如何安全脫離，機密等級一直被列為「極機密」，直至行政院日前解密一批檔密時，時隔近50年才解除其「極機密」的限制。

據了解，當時行政院院區內已有選好地點，可供軍方直升機緊急起降之用。當在行政院遭遇包圍、攻擊以及其他重大緊急事件時，上述地點就可供行政院長、副院長乘搭直升機安全離開。若是空中安全狀況不佳，或難以排除，眾人就會改走地面路線，蔣經國會乘坐軍方事先部署在院區的裝甲車輛突圍而去，再移轉到安全地點。

此外，因應防空、反情報以及安全脫離任務需要，該計劃編制的軍憲警人手，僅是在行政院內的編制警衛兵力就高達98人，且不包括寓所的的安全警衛兵力，必要時甚至可動用博愛警衛區及憲兵部隊支援。

現今台灣正副總統「萬鈞」安全脫離計劃所採用的「萬鈞車」。（自由時報）

馬英九任內就曾搭乘雲豹裝甲車作為「萬鈞車」，來到軍方衡山指揮所進行狀況演練。（風傳媒）

報道引述國安官員解析，「長安計劃第一號」與現今正副總統的「萬鈞」安全脫離計劃方向大致相同，只不過在使用兵力丶安全裝備種類以及脫離路線規劃上有所差異。「萬鈞」指的是遭遇重大危急事件、恐怖攻擊及敵人對台灣進行「斬首戰」時，如何護送總統到安全指揮所的維安計劃。此前台媒報道，因應「萬鈞」的需要，軍方一般都會在大台北地區備妥性能良好的裝甲車及直升機，前總統馬英九任內就曾搭乘雲豹裝甲車作為「萬鈞車」，來到軍方衡山指揮所進行狀況演練。

（綜合報道）