【多圖】河北發現恐龍新物種「英良迅猛龍」：體型如公雞捕獵迅猛

中外科學家今天（26日）在北京宣布，他們在河北豐寧地區發現一個美頜龍科新物種「英良迅猛龍」（Xunmenglongyingliangis），對理解恐龍的演化有重要意義。相關研究論文發表於國際學術期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research）上。

據介紹，英良迅猛龍屬於美頜龍科，作為生活在早白堊世的小型肉食性恐龍，與其他美頜龍類的區別為一種獨特的骨骼形態，和獨特的顱後骨骼特徵組合，包括超長的小腿等。其化石並不完整，缺失頭部等位置，但從同類恐龍可以推斷，其全長約30厘米，體型與公雞相若，有修長而靈活的脖子，上面長有一個輕巧的頭骨，牙齒小巧但非常尖銳，邊緣彎曲，對於比牠體型小的動物來說是致命的武器。

英良迅猛龍的敏銳目光增強了其捕獵能力。此外，其後肢強健修長，使牠能夠突然加速去捕捉奔跑中的小動物，速度驚人。當英良迅猛龍捕捉獵物時，連飛行昆蟲或奔跑的蜥蜴都有危險，英良迅猛龍伸出牠長長的脖頸就可以抓住牠們，並用牙齒將牠們碾碎。

美頜龍科的分布較為零散，已確定的成員絕大多數發現於德國索爾恩霍芬（Solnhofen）群島的上侏羅統（Upper Jurassic）地層和中國遼西下白堊統義縣組地層。前者最典型的代表是美頜龍，發現於1859年，屬於較原始的小型獸腳類，只有母雞般大小，而其身後一條長尾巴就佔據身長的一半。後者中最著名的是1996年發現的中華龍鳥，是人類發現的第一種身上長有毛髮的恐龍，有力地證明了鳥類是由恐龍進化而來的假說。

據指出，科學界關於美頜龍科的棲息地偏好和多樣性模式仍然存在疑問，但英良迅猛龍對此提供了更廣泛的可能或依據，可以成為重建生物地理和地層模式的一個有用的校準點，並估算美頜龍分支的異速生長趨勢。

（綜合報道）