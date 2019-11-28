【多圖】「全國盼雪地圖」出爐　華北多地將迎初雪

每年冬天的第一場雪格外值得期待。11月28日夜間起至30日，中國北方將出現一輪大範圍雨雪天氣，華北多個城市或將迎來今冬初雪。 中國氣象局旗下中國天氣網特別推出一張「你離雪花有多遠之全國盼雪地圖」，用不同顏色將全國各地區分為「已簽收」（已下初雪）、「已發貨」（快將下雪）和「缺貨中」（有排等）範圍。

「全國盼雪地圖」有對全國不同地區初雪的情況和預測。（中國天氣網）

據中國天氣網首席分析師介紹，截至周三（27日），新疆北部以及青海、西藏、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、黑龍江、吉林、遼寧多地「已簽收」今冬的初雪，不少地方的降雪還不止出現過一次。而在南方，長沙、合肥也在周一（25日）提前「到貨」（下初雪）。

根據預測，隨着新一輪雨雪天氣，華北等地的初雪也即將到來，主要會出現在11月29日至30日。省會級大城市中，北京、太原、石家莊、天津、濟南、鄭州都存在出現今冬初雪的可能。從概率上看，太原的把握最大，北京、天津、石家莊次之，鄭州、濟南相對較小。

▼寧夏、青海、吉林等地初雪已至

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▼各地初雪「到貨」時間表

太原： 29日白天； 北京、石家莊：29日傍晚到30日凌晨； 天津、鄭州、濟南：29日夜間到30日早晨。

而對於南方大部份地區來說，此輪過程主要還是以降雨為主，今冬初雪「缺貨中」，想看雪花還要再耐心等上一段時間。

分析師介紹，截至目前，中國已有11個省會級城市出現今冬初雪，出現時間較常年偏早的居多，其中長沙偏早最多，達1個月。儘管全國各地的初雪標準不同，但初雪的預報都存在着共同的難點，因為降雪需要水汽、動力和溫度三個條件同時滿足並相互配合，缺一不可。

（中國天氣網）